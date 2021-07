Buchs Die Theatersaison des Fabrigglis klang stimmungsvoll und mit vielen Ehrungen aus Es war ein Rückblick auf eine ganz besondere Theatersaison des Werdenberger Kleintheaters Fabriggli: Verabschiedungen und Verdankungen, feines Essen und mehrere Darbietungen des begnadeten Geschichtenerzählers Ferruccio Cainero, der nicht zum ersten Mal im Fabriggli zu Gast war.

Seit zwanzig Jahren hat Kathrin Schertler, vor und hinter den Kulissen, an allen Ecken und Enden das Fabriggli massgeblich geprägt. Bild: Lisa Jenny

(pd) Eigentlich hätte der Anlass, zu dem alle Fabriggli-Mitglieder eingeladen waren und sich über 150 Personen angemeldet hatten, im Freien stattfinden sollen. Doch das regnerische Wetter am vergangenen Samstagabend machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

So fand der Anlass im Inneren des Fabriggli im kleineren Kreis der Teammitglieder statt.

Lange Liste von Jubilarinnen und Jubilare

Fabriggli-Präsidentin Kathrin Schertler und die beiden Co-Theaterleiterinnen Claudia Novotny und Svetlana Pavlov führten witzig und unterhaltsam durch den Abend. Die Liste der Jubilarinnen und Jubilare sowie der austretenden und neu eintretenden Teammitglieder war lang.

Seit fünf Jahren leitet Monika Seitl das Beizliteam, ebenso lange Manfred Riha das Technikteam. Zehnjährige Jubilarinnen und Jubilare waren Ruth Meister und Peter Illitsch (Beizliteam), für 15 Jahre wurden Ruth Zweifel (Co-Leitung Kinderprogramm), Sabine Büsser (Grafik und Homepage), René Engler (Technik und Eigenproduktionen) sowie Irene Ammann (Beizliteam) gewürdigt. Und nicht weniger als 20 Jahre lang hat Ruedi Kühne, als Beizlichef wie auch als Vorstandsmitglied, einen grossen Teil seiner Freizeit dem Fabriggli zur Verfügung gestellt.

Irène Schmuki: So lange aktiv wie niemand zuvor

Seit zwanzig Jahren hat auch Kathrin Schertler, vor und hinter den Kulissen, an allen Ecken und Enden, zunächst als Leiterin des Kinderprogramms, dann als Präsidentin und dazu noch in vielen weiteren Funktionen, das Fabriggli mit ihrer stets aufbauenden, konstruktiven, optimistischen und begeisterungsfähigen Persönlichkeit massgeblich geprägt. Die Würdigung durch die beiden Co-Theaterleiterinnen machte die grosse Anerkennung und Dankbarkeit des gesamten Teams gegenüber «seiner» Präsidentin deutlich.

30 Jahre sind genug. Das sagte sich Irène Schmuki, die während so langer Zeit im Fabriggli aktiv gewesen ist wie noch niemand zuvor. Eine wahre Allrounderin, die vom Präsidium bis zur «Blumenfrau» und zur Mitarbeit im Beizliteam so ziemlich alle Funktionen ausgeübt hat, die es im Fabriggli gibt. Grund genug für Standing Ovations und den legendären goldenen Fabriggli-Schlüssel, der nur ganz selten vergeben wird.

Erfreuliche Anzahl neuer Teammitglieder

Im Folgenden wurden einige austretende Teammitglieder verdankt: Marco Wyss (Technik), Gabi Strässle und Flavio Büsser (Beizliteam), Marilene Hess (Theaterprogramm) und Trpi Brzovic, der nicht nur als überaus umsichtiger und gewissenhafter Finanzchef, sondern auch als Vorstandsmitglied mit stets pointierter und kritischer Meinung sehr geschätzt worden ist.

Neu ins Team treten ein: Stefan Novotny und Illiyan Pavlov (Technik), Jonas Brzovic (Bühnenhilfe), Stefan Gaug, Matthias Eggenberger und Fabian Sablijo (Beizliteam), Julian Berger (Finanzchef), Monika Kreis (Sekretariat), Caroline Wolf (Buchungen und Administration) sowie Anina Hoehener (Theaterprogramm). Nicht selbstverständlich und umso erfreulicher, dass für die frei gewordenen Funktionen in so kurzer Zeit wieder genügend neue Leute gefunden werden konnten.

Ausflüge in Ferruccio Caineros Jugendzeit

Was wäre ein Kleintheater ohne Kunst auf der Bühne. Und so genoss man die Darbietungen von Ferruccio Cainero in vollen Zügen, seine ausschweifenden und umwerfenden komischen Ausflüge in seine eigene Jugendzeit, den sympathischen italienischen Akzent, Sommer- und Feriengefühle an einem ganz gewöhnlichen regnerischen Juliabend. Geweckt wurde dabei die Lust auf mehr – und man darf sich jetzt schon auf den Start in die nächste Theatersaison mit vielen Überraschungen und Highlights freuen.