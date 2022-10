Buchs Die regionale Band Bad to the Bone spielte grosse Rock-Klassiker im Fabriggli Die Rockband drehte im Kleintheater in Buchs die Uhr zurück in die glorreichen Zeiten von den 1960-er bis zu den 1980-er-Jahren.

Rockfans kamen beim Konzert von Bad to the Bone im Fabriggli in Buchs auf ihre Kosten. Bild: Michael Braun

Die Band Bad to the Bone liess die Zuschauerinnen und Zuschauer im Fabriggli am Samstagabend in die Welt des klassischen Rocks eintauchen. Bei ihrem ersten Auftritt im Werdenberger Kleintheater durfte die erfahrene fünfköpfige Band vor einem Publikum von rund hundert begeisterten Menschen spielen.

Die Mitglieder der Band, welche allesamt aus dem St. Galler Rheintal und dem Fürstentum Liechtenstein stammen, freuten sich über die angereisten Zuhörerinnen und Zuhörer.

Led Zeppelin, Deep Purple etc. – nichts fehlte

Mit Hits von Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple und vielen weiteren Legenden des Rocks drehte Bad to the Bone am Samstag im Fabriggli die Zeit zurück. Ihre Interpretationen von Klassikern der Rockgeschichte kreierten eine stimmige Atmosphäre der 60er- bis 80er-Jahre.

Das Publikum durften sich an Liedern wie etwa «Don’t Stop Believin» von Journey, «Crying In The Rain» von A-Ha, «Here I Go Again» von Whitesnake und «Purple Rain» von Prince erfreuen.

Dynamisches Zusammenspiel

Bei ihrem Auftritt überzeugten die Musiker mit ihrer kraftvollen Musik, einem breiten Spektrum an Liedern sowie viel Bewegung auf der Bühne. Insbesondere die dynamischen Gitarrensoli sowie der sehr variable Gesang vermochten zu begeistern.

Auch die Rhythmussektion der Band sorgte dafür, dass die Stücke ein stilvoll getaktetes Gesamtwerk ergaben. Viele der Zuschauenden wurden zum Mittanzen angeregt und brachten ihre Anerkennung für die Leistung von Bad to the Bone mit grossem Beifall zum Ausdruck.

