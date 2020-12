Buchs Die Abfalljäger Buchs wollen Abfall sammeln, aber auch präventiv wirken Die Buchserin Pia Zurbrügg möchte dem Littering in der Stadt aktiv entgegenwirken und gründet zu diesem Zweck bald einen Verein. Einige Gleichgesinnte haben bereits Interesse angemeldet.

Achtlos weggeworfener Abfall ist ein globales Problem. Bild: Corinne Glanzmann

Flaschen, Dosen, Essensverpackungen, Plastiktüten, Zigarettenschachteln und -stummel und seit neuestem auch Schutzmasken – achtlos weggeworfen an Strassenrändern, in Wiesen, an Bachufern. Dieser Vermüllung der Stadt Buchs möchte die SP-Politikerin Pia Zurbrügg, die Ende November die Wahl in den Stadtrat verpasst hat, aktiv entgegenwirken. Zu diesem Zweck möchte sie im Januar gemeinsam mit Gleichgesinnten den Verein Abfalljäger Buchs gründen.

Pia Zurbrügg Bild: Urs Baerlocher

Am kommenden Freitag lädt sie vorgängig zu einer Informationsveranstaltung im Restaurant Buchserhof ein. Dabei möchte sie das Thema Littering beleuchten und aufzeigen, wie die Situation schweizweit und in Buchs aussieht und was man tun kann.

«Es haben sich bereits einige Interessierte bei mir gemeldet», freut sich Pia Zurbrügg. «Darunter auch die neu gewählte Stadträtin Petra Näf, die das eine gute Sache findet.» Zurbrügg ist zuversichtlich, dass bei der Vereinsgründung mindestens zehn Personen dabei sind.

Mit einem Verein sollen Kräfte gebündelt werden

Kürzlich organisierte die SP-Politikerin mit den Help-­Jungsamaritern eine Abfallsammelaktion. Pia Zurbrügg erzählt:

«Wir haben innerhalb von zwei Stunden auf einem relativ kleinen Gebiet sehr viel Abfall gesammelt: 32 Kilogramm Müll, über 50 Glas- und PET-Flaschen, 68 Dosen, einen Raclette-Ofen und je einen Sack Altpapier und Karton. Diese Menge überraschte uns alle. Handlungsbedarf ist da.»

Die Problematik des Litterings sei ein riesiges, globales Problem der heutigen konsumorientierten Gesellschaft, so Pia Zurbrügg. «Leider bildet da auch Buchs keine Ausnahme.» In diesem Jahr sei das Thema zunehmend präsenter geworden, vermutlich auch durch die weggeworfenen Schutzmasken.

Die derzeit vielerorts obligatorischen Masken werden manchmal achtlos weggeworfen. Robert Kucera

«Zudem lese ich immer wieder Beiträge von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, welche mit Fotos auf liegen gelassenen Abfall hinweisen. Der Ärger in der Bevölkerung über die Verschmutzung der Umwelt durch Abfall ist gross. Auch Landwirten und dem Vieh bereitet das von Littering betroffene Futter Probleme.» Es werde geschimpft und diskutiert, aber nicht gehandelt, oder nur von Einzelpersonen. «Dies reicht nicht aus», so Pia Zurbrügg.

«Darum habe ich mir für den Fall einer Nichtwahl in den Stadtrat vorgenommen, mich politisch unabhängig als Privatperson dieser Problematik anzunehmen. Da es viele Gleichgesinnte gibt, welche das Littering stört, schien mir die Vereinsform ein angemessenes Gefäss, um diese Kräfte zu bündeln.»

«Die Mitglieder des Vereins werden sich zweimal monatlich zum gemeinsamen Sammeln von Abfall im öffentlichen Raum treffen», so die Initiantin. «Zusätzlich soll der Verein aber auch präventiv arbeiten und Vorträge zum Thema Littering und Recycling oder Besichtigungen von Recyclingunternehmen organisieren. Auch das Gesellige soll nicht zu kurz kommen und im Jahresprogramm Platz haben.»

Abfalljäger möchten sich einbringen

Die Initiantin sieht vor, dass sich der Verein auch auf politischer Ebene gegen Littering und für Recycling engagiert. Etwa durch das Einbringen von Vorstössen und Vorschlägen zuhanden des Stadtrates oder der Bürgerversammlung. Der Verein wird zu diesem Zweck mit der Interessengemeinschaft saubere Umwelt zusammenarbeiten und für den Raum Buchs die Raum­patenschaft übernehmen.

Viele Leute stören sich über liegengelassenen Abfall. Archiv

«Die Abfalljäger Buchs werden sich nach der Gründung mit der Umweltkommission und dem oder der neu zugeteilten Stadtrat oder Stadträtin in Verbindung setzen, um Denkanstösse zur Verbesserung anzubringen», sagt Pia Zurbrügg. Aus ihrer Sicht reichen die aktuellen Bemühungen des Werkhofes oder die personellen Kapazitäten offensichtlich nicht aus, um dem Littering in Buchs Herr zu werden.

«Ich bin der Ansicht, dass einer Energiestadt wie Buchs auch Massnahmen gegen das Littering ein Anliegen sein sollten.»

Von den verheerenden Folgen für die Umwelt mal abgesehen, verursacht Littering nämlich jährlich immense Kosten für die Reinigung.

Mitglied der Abfalljäger Buchs kann grundsätzlich jeder werden, der den Vereinszweck unterstützt. Natürliche Personen, die sich aktiv am Vereins­leben beteiligen, als Aktivmitglieder. Passivmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden, welche den Verein ideell und finanziell unterstützen.

Der Informationsanlass findet am Freitag, 11. Dezember, um 20 Uhr im Nebensaal des Restaurants Buchserhof statt. Für Auskünfte steht Pia Zurbrügg unter Tel. 078 865 40 88 oder per E-Mail pf_zurbruegg@gmx.ch zur Verfügung.