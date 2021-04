Buchs Das Schneedepot ist Geschichte: Ein Quintett lag mit dem 18. April richtig Fünf W&O-Leserinnen haben richtig getippt beim grossen Schneedespot-Wettbewerb des W&O.

21. Januar 2021: Das Schneedepot auf dem Buchser Marktplatz war rund 3300 Quadratmeter gross, jetzt ist es weg. Heini Schwendener

Sonntag, 18. April, 16 Uhr: Der Buchser Marktplatz ist wieder schneefrei. Die letzten Überreste des einstigen Schneedepots, das Ende Januar rund 3300 Quadratmeter gross war, sind verschwunden. Fünf W&O-Leserinnen haben richtig getippt: Anita Hegelbach, Buchs; Ramona Härtl, Werdenberg; Rosmarie Gantenbein, Buchs; Andrea Schönenberger, Salez; Cornelia Tischhauser, Buchs.

Die fünf glücklichen Gewinnerinnen erhalten in den nächsten Tagen je zwei Tickets für eine Berg- und Talfahrt mit der Schwebebahn auf den Säntis. Falls sie diese Gutscheine sofort einlösen, kommen sie dabei noch einmal in den Genuss von Schnee und Eis – darum ging es ja beim grossen W&O-Wettbewerb. Bei der Ausschreibung des Wettbewerbs haben wir einen speziellen Preis in Aussicht gestellt. Er geht per Losentscheid an Andrea Schönenberger aus Salez. Der W&O bringt ihr eine grosse Eistorte vorbei.

213 haben zu früh, 5 richtig und 124 zu spät getippt

342 W&O-Leserinnen und -Leser haben am grossen Wettbewerb mitgemacht. Einige Tipps waren zum Schmunzeln: So glaubten doch tatsächlich einige Leute, dass das rund 11550 Kubikmeter grosse Schneedepot noch im Januar oder Februar bereits verschwunden sein werde. Auf der anderen Seite der Skala stechen einige Wettbewerbsteilnehmer hervor, die getippt haben, dass das Schneedepot bis im Juli und sogar bis zum August bestehen bleibe. 213 Leserinnen und Leser waren mit ihren Tipps zu früh dran, unsere fünf Gewinnerinnen lagen goldrichtig, und 124 Personen, die am W&O-Wettbewerb teilgenommen haben, waren mit ihrer Prognose zu spät.