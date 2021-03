Buchs Das Engagement des Elektrizitäts- und Wasserwerks Buchs für das Erreichen der Energieziele zahlt sich aus Rang 13 von 100 Unternehmen: Das Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) schneidet bei einer Analyse der Massnahmen für den Ausbau der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz gut ab. Auf den Lorbeeren ausruhen will sich das EWB aber nicht.

Alle Stromproduktionsanlagen des EW Buchs gewinnen ihre Energie aus Wasserkraft und Solarenergie. Bild: PD

(pd/wo) Zum fünften Mal hat das Bundesamt für Energie (BFE) die Massnahmen der Energieversorger für den Ausbau der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz analysiert. Das Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) erreichte Rang 4 unter den kleineren und Rang 13 unter allen teilnehmenden Stromlieferanten.

Teilgenommen haben 78 Stromlieferanten aus der Deutschschweiz, 13 aus der Westschweiz und 9 aus dem Tessin. Mehr als die Hälfte gehört zu den kleineren Energieversorgern. «Umso höher ist der 4. Rang des EWB in dieser Kategorie zu gewichten», heisst es in einer Medienmitteilung des EWB.

Wichtige Schritte, um Energieziele 2050 zu erreichen

Die Ergebnisse belegen, wie weit die Energieversorger den Anteil an erneuerbaren Energien gesteigert und ihre Energieeffizienz verbessert haben. Das sind zwei wichtige Schritte, um die Energieziele 2050 zu erreichen. Der Bundesrat will die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien erhöhen, schrittweise aus der Kernenergie aussteigen und die Versorgungssicherheit stärken. So können wir Ressourcen schonen, die Umwelt schützen und unseren Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen, schreibt das EWB weiter.

Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und versorgt die Einwohner und Unternehmen der Stadt mit Energie, Wasser und Kommunikation.

EWB will sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen

«Natürlich sind wir stolz auf unsere Spitzenresultate im BFE-Benchmarking», sagt Hans-Peter Lippuner, Leiter Energiewirtschaft.

«Sie beweisen uns und unseren Kundinnen und Kunden, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Besonders gut abgeschnitten hat das kleine EWB in den Bereichen «Energiedienstleistungen», «Produktion» und «Lieferung erneuerbarer Energien» sowie mit seiner Unternehmensstrategie.

Auf den Lorbeeren ausruhen will sich Lippuner allerdings nicht. Er erklärt:

«Wir haben unsere Strategie konsequent darauf ausgerichtet, die Energieziele 2050 des Bundes zu erreichen. Unsere Richtung stimmt, aber es gibt noch sehr viel zu tun – das erwarten die Buchserinnen und Buchser von ihrem EWB.»

Auf Smart Home und Elektromobilität setzen

Alle Stromproduktionsanlagen des EWB sind Naturemade-Basic- oder Naturemade-Star-zertifiziert und gewinnen ihre Energie aus Wasserkraft und Solarenergie. Um die Energieeffizienz weiter zu steigern, setzt das EWB auf intelligente Smart-Home-Lösungen.

Wie das Unternehmen in der Mitteilung weiter schreibt, beraten die Fachleute vom EWB Haushalte und KMU, empfehlen innovative Produkte, installieren und konfigurieren die Geräte und schulen ihre Kundinnen und Kunden. So ist schon ein Fünftel aller Stromanschlüsse in der Stadt mit einem modernen Smart-Meter-Zähler ausgerüstet. Ausserdem fördert das EWB die Elektromobilität mit der Installation von E-Ladestationen oder einfachen Abrechnungsmöglichkeiten.