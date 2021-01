Buchs Christbäume für den Funken: Rund 40 Schulkinder sammelten Brennmaterial für die Flaggala-Holzer Durch die Quartiere ziehen statt im Schulzimmer büffeln: Räfiser Schülerinnen und Schüler freuten sich über die Abwechslung.

Die Christbäume werden zum Sammelplatz transportiert. Bilder: Heini Schwendener

Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse Räfis machten sich am Freitagnachmittag mit Veloanhängern und Handwagen auf Tour durch die Quartiere von Räfis und Burgerau.

Schon wieder ist der Anhänger voll.

Die Kinder sammelten die Christbäume ein, welche die Bevölkerung am Strassenrand deponiert hatte. Die Flaggala-Holzer Räfis-Burgerau werden die Christbäume beim Werdenberger Binnenkanal zu einer riesigen Flaggala aufschichten. Angezündet wird diese am Sonntag, 21. Februar, am Flaggala-Sunntig.