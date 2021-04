Buchs Buchserfest findet auch 2021 nicht statt Das OK Buchserfest hat schweren Herzens die diesjährige Auflage der grössten Strassenveranstaltung der Region abgesagt. Mit viel Vorfreude und Hoffnung kommunizieren die Verantwortlichen jedoch bereits die nächste Ausgabe vom Samstag, 27. August 2022.

Dieses Jahr wird es wieder kein Buchserfest geben. Archiv

(pd/wo) Die aktuell geltenden Bestimmungen bezüglich Covid-19-Pandemie sowie die derzeit verfügbaren Perspektiven lassen eine Planung und Durchführung des Buchserfests am letzten Samstag im August erneut nicht zu. Dies schreibt das OK Buchserfest in einer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung.

Durchführung ist nicht realistisch

Auch wenn der Bundesrat diese Woche über mögliche Aussichten und Sicherheiten für grössere Veranstaltungen ab Juli sowie September 2021 informierte, muss realistischer Weise davon ausgegangen werden, dass eine offene Strassenveranstaltung mit mehreren Tausend Gästen sowie ohne Möglichkeit einer Zutrittskontrolle nicht durchgeführt werden kann.

OK stellte einen Entscheid bis Ende April in Aussicht

Das Organisationskomitee des Buchserfests stellte mit Blick auf die notwendige Vorbereitungsdauer sowie Planungssicherheit einen Durchführungs-Entscheid bis Ende April 2021 in Aussicht.

Das Buchserfest-Team hofft, im August 2022 wieder ein gemeinsames, grosses Strassenfest im Herzen der Stadt Buchs sowie der Region Werdenberg feiern zu können.