Buchs Am Mittwoch wird es laut: Frauendemo in der Bahnhofstrasse Am 14. Juni gehen die Frauen in allen Schweizer Landesteilen am Feministischen Frauenstreik auf die Strasse. Das Motto lautet «Lohn, Zeit, Respekt». Auch in Buchs gibt es ab 17.30 Uhr eine Aktion.

Kampf für mehr Gerechtigkeit: Am Mittwoch streiken Frauen landesweit. Bild: Anthony Anex/Keystone

Der Demonstrationszug startet beim Bahnhof. Via Bahnhofstrasse (auf dem Trottoir) bewegen sich die Teilnehmenden zum Rathauspärkli, wo die Streikaktion mit einer kurzen Rede von Barbara Gähwiler-Bader abgeschlossen wird. Sie und drei weitere Frauen der SP sind verantwortlich für den Frauenstreik und rufen auf, Transparente, Fahnen, Trillerpfeifen, Pfannen, Pfannen­deckel und andere Dinge mitzunehmen, «mit denen Lärm gemacht werden kann».

Bereits am Vormittag wird der Bereich zwischen Bahnhof und Rathaus mit Luftballonen, Flyern und Strassenkreide «dekoriert».

Lohn, Zeit und Respekt

«Frauen bekommen immer noch weniger Lohn und tiefere Renten. Sie übernehmen mehr unbezahlte Arbeit. Und sie sind mit Diskriminierungen und ­Belästigungen konfrontiert. Es braucht endlich konkrete Verbesserungen», heisst es in ei­nem Schreiben des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Deshalb wird am Mittwoch mobilisiert, am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit.

Komprimiert lauten die Forderungen: Finanzielle und gesellschaftliche Aufwertung der Arbeit von Frauen; mehr Zeit und Geld für Betreuungsarbeit; Respekt statt Sexismus am Arbeitsplatz. Allen voran wird die Umsetzung der Lohngleichheit und Lohnverbesserungen für Frauen angestrebt.

Befürworterinnen und Gegnerinnen im 1991

In Buchs streikten die Frauen letztmals am 14. Juni 1991. In der Bahnhofstrasse gab es eine Standaktion mit Informationen und vielen Gesprächen, in de­nen unterschiedliche Meinungen und Standpunkte vertreten wurden, wie ein Blick in die W&O-Ausgabe vom 17. Juni 1991 zeigt.

Blick auf die W&O-Zeitungsseite vom 17. Juni 1991 Bild: PD

Die Position der Frauen vor 30 Jahren wurde mit dem Zeitungstitel «Solidarität mit den Benachteiligten» unterstrichen.

Während die einen Frauen mit flammenden Appellen für deren Rechte und die Gleichberechtigung auftraten, ging der Aktionstag an anderen scheinbar spurlos vorüber. Und einige Frauen engagierten sich sogar explizit gegen die Streikaktion. So posierten vor einem Ladengeschäft drei Frauen für den W&O-Reporter mit einem Plakat «Wir streiken nicht» und mehreren Unterschriften von angestellten Frauen.

Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Znacht im Frauentreff. Einig war man sich damals zumindest, dass der Frauenstreiktag einiges ausgelöst hat.