Buchs: Am 10. Februar 2019 wird über das Referendum abgestimmt

Der Fahrplan für die SBB-Unterführung Räfis-Burgerau steht. Am 10. Februar 2019 wird an der Urne über das Referendum gegen den 2. Nachtragskredit abgestimmt. Gibt es ein Nein, findet die Abstimmung über den Baukredit am 19. Mai 2019 statt.