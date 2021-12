Buchs Adrian Bossart ist neuer EWB-Direktor Kontinuität ist sichergestellt: Der seit März 2020 in der Geschäftsleitung tätige Adrian Bossart übernimmt den Vorsitz des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs.

Neuer Direktor des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs: Adrian Bossart. PD

Der Stadtrat von Buchs hat Adrian Bossart zum neuen Direktor des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs (EWB) gewählt. Er bestätigt damit die Berufung durch die Betriebskommission. Adrian Bossart wird die Transformation des EWB zum kunden- und marktorientierten Energie- und Kommunikationsdienstleister weiterführen und die Stelle am 1. Januar 2022 antreten.

Die strategische Ausrichtung massgeblich geprägt

Adrian Bossart (41) ist seit März 2020 in der Geschäftsleitung und als Leiter Markt & Business Development für das EWB tätig. In dieser Rolle hat er die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens massgeblich geprägt, die Kundenorientierung gestärkt und das EWB erfolgreich am Markt positioniert. Davor war Adrian Bossart in den hochkompetitiven Branchen Telekommunikation/ICT und Konsumgüter tätig. Als Bereichsleiter bei führenden Unternehmen wie Swisscom, UPC oder Migros verantwortete er unter anderem Digitalisierungs- und Transformationsinitiativen.

Er besitzt einen Masterabschluss in Management und Führung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und hat sich in den Themen Marketing und Kommunikation, Vertrieb, Organisationsentwicklung, Projektmanagement und digitale Transformation laufend weitergebildet.

Adrian Bossart ist verheiratet, Vater zweier Kinder, aufgewachsen in der Region St. Gallen und wohnt in Gamprin.

Hohe regionale Identifikation

Als neuer Direktor bringt Adrian Bossart ideale Voraussetzungen mit, die Umsetzung der Eigentümer- und der Unternehmensstrategie gemeinsam mit der Geschäftsleitung weiter voranzutreiben. Mit dem Ziel dieser Strategie, das EWB als marktorientierten Energiedienstleister und Rii Seez Net als kundenorientierten Kommunikationsdienstleister zu positionieren, identifiziert er sich 100-prozentig, wie der künftige EWB-Direktor erklärt:

«Diese Ziele, einhergehend mit einer hohen regionalen Identifikation, decken sich mit meinen persönlichen Überzeugungen. Darum freue ich mich sehr auf die anstehenden Gespräche mit Kundinnen und Kunden, mit der Bevölkerung, mit Partnerinnen und Partnern und mit allen Mitarbeitenden».

Stadtrat, Betriebskommission und alle Mitarbeitenden des EWB freuen sich, mit Adrian Bossart einen geschätzten Kollegen aus den eigenen Reihen als neuen Direktor gewonnen zu haben. Damit ist die Kontinuität sichergestellt, was nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Markus Schommer von besonderer Bedeutung ist. Der Stadtrat wünscht Adrian Bossart viel Erfolg und Freude in seiner neuen Rolle. (pd)