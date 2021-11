Buchs Abendlicher Umzug: Die Freiheitstrychler ziehen heute durch Buchs Am Bahnhof Buchs startet heute um 19.15 Uhr ein Trychlerumzug mit Fackeln und Kerzen. Der Umzug wird durch die Bahnhofstrasse und anschliessend mit Ziel in Richtung Werdenbergersee ziehen. Organisiert wird der Anlass von der Gruppierung der sogenannten Freiheitstrychler.

Ein Freiheitstrychler waehrend einer Demonstration: Am 10. November wird die Gruppierung durch Buchs ziehen. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Die Gruppierung Diese hat in den vergangenen Wochen auch anderorts in der Schweiz und Liechtenstein für ihre Anliegen mit Umzügen und der Teilnahme an Demonstrationen geworben.

Der Anlass steht unter dem Motto «Fride! Freyheit! S Volch isch souverän!» und wurde gestern von der Stadt Buchs als politische Veranstaltung bewilligt. Die Kantonspolizei St. Gallen werde vor Ort sein und den Umzug begleiten, heisst es seitens der Stadtverwaltung.

Im Herbst 2020 in den Urkantonen gegründet

Die Freiheitstrychler wehren sich mit ihrer Aktion gegen die Coronamassnahmen und für die Freiheit bzw. gegen die Bevormundung des Volkes, wie die Gruppierung über sich selbst sagt. Im Herbst 2020 traten die Freiheitstrychler erstmals in Erscheinung, gegründet von Personen aus den Urschweizer Kantonen. (ab)