Buchs 45-jähriger Autofahrer verursacht Selbstunfall in alkoholisiertem Zustand Am Samstagabend ist es in Buchs auf der Einfahrt zur Autobahn A13 zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 45-jähriger Autofahrer war alkoholisiert unterwegs. Ein 5-jähriger Mitfahrer musste zur Kontrolle ins Spital gefahren werden.

Das Auto prallte in mehrere Sträucher, ehe es zum Stillstand kam. Bild: Kapo SG

Am Samstag, kurz nach 19.10 Uhr, ist es auf der Einfahrt zur Autobahn A13 zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Auto und zwei Mitfahrenden von Buchs auf die Autobahneinfahrt in Richtung Haag, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Sonntag. Gemäss jetzigen Erkenntnissen beschleunigte er sein Auto, bemerkte allerdings die nahende Rechtskurve zu spät. In der Folge fuhr sein Auto geradeaus ins Wiesland und prallte in mehrere Sträucher, ehe es zum Stillstand kam.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen stellte fest, dass der 45-Jährige sein Auto in alkoholisiertem Zustand lenkte. Eine beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von 0.74mg/l an. Der Autofahrer musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Ein 5-jähriger Mitfahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10'000 Franken geschätzt. (kapo/vat)