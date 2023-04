Buchs 15-jähriger Rollerfahrer bei Aufprall mit Auto leicht verletzt Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, hat sich auf der Churerstrasse, Höhe Abzweigung Röllweg, ein Auffahrunfall mit einem Roller und einem Auto ereignet. Der 15-jährige Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ein 15-jähriger Rollerfahrer bemerkte das Bremsmanöver eines Autofahrers zu spät und verletzte sich beim Aufprall leicht. Bild: Kapo SG

Ein 54-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der Churerstrase in Richtung Sevelen. Auf der Höhe der Verzweigung Röllweg hielt der Mann sein Auto an. Hinter ihm fuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer, der dies zu spät bemerkte und ins Heck des Autos prallte. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Der Rollerfahrer wurde durch den Unfall eher leicht verletzt und vom ausgerückten Rettungsdienst vor Ort untersucht und verarztet. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 2500 Franken. (kapo/mlb)