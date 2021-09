Buchpräsentation «Weisch no?»: Meilensteine des FC Buchs gibt es zum 100-jährigen Jubiläum in Buchform Zum 100-jährigen Bestehen des FC Buchs entstand ein einzigartiges Buch. Am Freitagabend wird es in der «Gass» in Buchs präsentiert.

In der 100-jährigen Geschichte wurde der FC Buchs durch verschiedene Persönlichkeiten als Präsidenten, Funktionäre, Trainer und Spieler geprägt. Ein Beispiel dafür ist Hans Müntener (hier im Natitrikot), der in den Fünfzigerjahren als Spieler und Trainer brillierte. Bild: PD

Am kommenden Freitag, 24. September, um 18.30 Uhr findet die öffentliche Präsentation des Jubiläumsbuchs «100 Jahre FC Buchs» in der «Gass» statt. Alle Mitglieder und Freunde des FC Buchs und die ganze Bevölkerung sind dazu herzlich eingeladen.

Verschiedene Autoren haben in den letzten Monaten intensiv recherchiert. Dank der Sichtung einer grossen Menge von schriftlichen Unterlagen sowie Fotos aus alter und jüngerer Zeit entstand zum 100-jährigen Bestehen des FC Buchs ein einzigartiges Buch, das viel Freude bereiten wird.

Spannendes Clubleben mit vielen Auf und Ab

Wohl kein anderer Sport zieht die Menschen weltweit so in den Bann wie Fussball. Wohl eine Milliarde Menschen fiebert Woche für Woche live im Stadion, an zahllosen Fussballplätzen oder am TV mit ihrem Lieblingsteam mit. Zudem frönen Jung und Alt, Frauen und Männer aktiv dem Spiel mit dem runden Leder und zelebrieren dabei den Teamgeist und die Fussballkameradschaft.

Bereits seit 100 Jahren spielen Gleichgesinnte in Buchs Fussball und sind als Verein organisiert. Im Rahmen ihrer Recherchen haben die Autorinnen und Autoren, unterstützt vom FC Buchs und Lokalhistorikern, ein spannendes und abwechslungsreiches Clubleben mit vielen Auf und Ab zu Tage gefördert. Die wechselvolle Geschichte des FC Buchs ist nun in einem würdigen, reich bebilderten Jubiläumswerk festgehalten worden.

Alte Fotos sorgen für «Weisch no?»-Erfahrungen

Am Freitag, 24. September, wird das Werk im Rahmen einer kleinen Festlichkeit in der «Gass» in Buchs vorgestellt. Um 18.45 Uhr begrüsst Ehrenpräsident Dr. Jakob Rhyner alle Interessierten, welche der Einladung des Fussballclubs Folge leisten. Hans Jakob Reich wird danach einen Einblick in die Vorgeschichte und Gründungszeit des FC Buchs bieten. Mitautor Hansjakob Gabathuler wird interessante Episoden aus der weiteren Geschichte des jubilierenden Fussballclubs bis in die 1960er-Jahre schildern. Jakob «Jack» Rhyner und Tino Kesseli werden die weitere Entwicklung des FC Buchs bis in die heutige Zeit zeigen.

An dieser Buchpräsentation werden auch zahlreiche Fotos aus dem neuen Werk gezeigt, die sicher für Staunen und teilweise «Weisch no?»-Erfahrungen sorgen werden.

Für alle, die sich diesen spannenden Abend nicht entgehen lassen, ist eine Festwirtschaft organisiert. Bei Livemusik wird der Abend ausklingen. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.