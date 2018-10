Mobiler Bücherwagen machte sich auf zur zweiten Haltestelle Kürzlich durfte der Bücherwagen der Bibliothek Buchs nach dem längeren Aufenthalt in Frümsen weiterziehen. Am 23. Oktober wird er mit einem Apéro am neuen Standort Gams eingeweiht.

Felix Denzler übernimmt mit seinem Traktor von 1957 jeweils den Transport des Bücherwagens. (Bild: PD)

(pd) Ende April wurde der Bücherwagen der Bibliothek Buchs beim Rathaus in Frümsen offiziell eingeweiht. Der mobile Bücherschrank hat sich dort grosser Beliebtheit erfreut und wurde von der Bevölkerung geschätzt. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv und die Bibliothek Buchs freut sich sehr über diese geglückte Startphase des Projektes, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Nun sei es aber Zeit, um weiterzuziehen. Der Bücherwagen macht deshalb seinen nächsten Halt in der Gemeinde Gams. Auch der Gamser Bevölkerung wird nun die mobile Mini-Bibliothek für mehrere Monate zur Verfügung stehen. Der gut bestückte Bücherwagen lädt ein, zu stöbern und Bücher unkompliziert auszuleihen. Romanleser, Bastelfreunde, Kinder, Jugendliche und Sachbuchfreunde – alle sollen ihre Freude haben. Die Verantwortlichen des Projekts erwarten mit Spannung, wie gut der mobile Bücherschrank in Gams ankommen wird, und freuen sich sehr auf die offizielle Einweihung am 23. Oktober beim Rathaus in Gams. Interessierte sind herzlich eingeladen zu dieser kleinen Feier um 17.30 Uhr. Die Gemeinde Gams offeriert einen Apéro.

Im Winterschlaf ab Ende November

Da sich der Bücherwagen für die kältesten Monate im Jahr nicht eignet, ist die Bibliothek Buchs sehr dankbar dafür, dass ihr Gemeindepräsident Fredy Schöb das Winterquartier für den Bücherwagen anbietet. Während der kalten Monate (ab Ende November) wird der Bücherwagen also in Gams seinen Winterschlaf halten und danach der Gemeinde noch bis zum April 2019 zur Verfügung stehen. Anschliessend kommen Grabs, Sevelen und Wartau in den Genuss des Bücherwagens.