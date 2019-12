W&O-Rückblick 2019: Brückenschlag in Buchs und Wartau Die Hitzewelle von 2018 hat sich nicht wiederholt, das Wetter hat aber trotzdem Spuren hinterlassen. In Buchs und Wartau wurden zwei spektakuläre Bauwerke eingeweiht: die Fuss- und Radwegbrücke über den Rhein und die Hängebrücke am Walserberg.

12. Juni: Albertina Zogg (Bildmitte) feiert im Haus Wieden in Buchs ihren 100. Geburtstag. PD

Sollte das Jahr 2019 erneut von Wetterkapriolen geprägt werden? Diese Frage stellte sich bereits Mitte Januar. Als Folge der heftigen Schneefälle ging am Saxerberg die Bonaloch-Lawine nieder und verschüttete die Bergstrasse. Personen und Gebäude wurden glücklicherweise nicht beschädigt. Für die Schulkinder von Unterwasser und Alt St.Johann fiel die Schule für zwei Tage aus, da wegen des vielen Schnees die Sicherheit auf dem Schulweg nicht mehr gewährleistet war.

Als die Schneemassen den warmen Temperaturen gewichen waren, wurden im Mai die heftigen Regenfälle zum Problem. Angespannt war die Situation vor allem in Unterwasser und Alt St.Johann, wo die Thur vereinzelt über die Ufer trat.

Geschwächte Bäume im Schutzwald und Baustellen am Rhein

Mit den Folgen des heissen und trockenen Sommers 2018 kämpfte die Forstgemeinschaft Grabus am Grabserberg. Im Juli wurden rund 150 geschwächte Fichten im Schutzwald gefällt und per Heli aus dem unwegsamen Gelände geflogen. Dies war eine Massnahme gegen die Massenvermehrung des Fichtenborkenkäfers.

Buchs hatte 2019 zwei besondere Attraktionen: Am 28. September versammelten sich beim ersten Harley-Treffen rund 200 Töfffahrer der Kultmarke aus Milwaukee (USA). Buchs hatte zudem eine besondere Attraktion für die vielen Leute, die den Rheindamm für Sport und andere Freizeitaktivitäten nutzen: die Baustelle im und am Rhein. Am 29. Juni wurde die neue Brücke für Fussgänger und Radfahrer im Beisein von Regierungsvertretern des Kantons St.Gallen und des Fürstentums Liechtenstein mit einem Fest eingeweiht.

Auch in der Gemeinde Wartau kam es im Sommer zu einem Brückenschlag, nicht über den Rhein, sondern am Walserberg über den Lochbach. Am 16. Juni wurde die neue Hängebrücke eingeweiht. Sie ist eingebunden ins Wanderwegnetz der Gemeinde und des Kantons.

Fest der Solidarität für das Hospiz Werdenberg

Einen tollen Erfolg erzielte der Benefizanlass für das Hospiz Werdenberg in Grabs. Im Beisein von Schlagerstar Stefan Roos wurde gefeiert und verschiedene Gegenstände bekannter Sportgrössen versteigert. Dieses Fest der Solidarität ergab, zusammen mit den Sammlungen bei Stiftungen und Privaten, die Summe von 59000 Franken für das Hospiz Werdenberg.