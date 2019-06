Buchs-Vaduz: Die neue Rheinbrücke wird am 29. Juni eingeweiht

Die filigrane Brücke kann ab Ende des Monats genutzt werden. Die offizielle Eröffnung, gekoppelt an das 10-Jahr-Jubiläum des Vereins Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein, findet am Samstag, 29. Juni, statt. Die Bevölkerung beidseits des Rheins erhält die Möglichkeit, den Brückenschlag gemeinsam zu feiern.

Am Eröffnungstag offerieren die Standortgemeinden von 12 bis 14 Uhr kostenlos Wurst, Brot und Getränk. Die Bon-Abgabe für die Verpflegung erfolgt am Samstag, zwischen 12 und 13.15 Uhr bei der neuen Brücke. Die organisierenden Partner bitten, per Velo oder zu Fuss anzureisen (über den Rheindamm, den Auweg in Buchs oder die Obere Rüttigasse in Vaduz). Es stehen nur wenige Parkplätze in Vaduz zur Verfügung. (she)