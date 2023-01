Brände Die Feuerwehr stand beim Jahreswechsel beinahe im Dauereinsatz Die Feuerwehr Werdenberg Süd bewältigte am 31. Dezember und 1. Januar sieben Einsätze. Unter anderem gerieten Hecken, ein Wald und ein Grüncontainer in Brand.

30 Angehörige der Feuerwehr standen in Weite im Einsatz. Bild: PD

Der Brand eines Mehrfamilienhauses in Rans war nicht der einzige in der Region über Silvester. «Sieben Einsätze sind wir innerhalb von zirka 24 Stunden gefahren», schreibt die Feuerwehr Werdenberg Süd (FWWS) in den sozialen Medien.

So musste die Kompanie Mitte am Samstagabend zum Brand einer Hecke am Tier­gartenweg in Buchs ausrücken, bevor sie etwas später an der Badstrasse in Sevelen einen Grüncontainer löschen musste. Heisse Asche hatte sich darin entzündet. Kurz nach Mitternacht gab es erneut einen Heckenbrand neben einer Hausfassade an der Ulmenstrasse/Rheinstrasse in Buchs. Die Kompanie Nord startete dort einen Schnellangriff und kontrollierte mit der Wärmebildkamera.

Schwieriges Löschen in unwegsamem Gelände

Nach Mitternacht wurde die Kompanie Süd zu einem Waldbrand im Gebiet Lonnabongert in Weite gerufen. Etwa zwölf Quadratmeter Fläche und mehrere Bäume brannten. Die FWWS schreibt:

«Der Waldbrand wurde mit einem Wasserwerfer und Angehörigen der Feuerwehr im Gelände bekämpft. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig durch das unwegsame Gelände.»

In Salez sind am Samstagabend zudem rund 300 Quadratmeter Rheinbord in Brand geraten. Die FW Sennwald löschte die zwei Brandherde.