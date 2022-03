Bildung Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht im Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Seit letzten Sommer gibt es im Berufs- und Weiterbildungszentrum die Möglichkeit von Präsenz- und Fernunterricht. Zwei Berufsmatura-Klassen machen gute Erfahrungen mit dem neuen Angebot.

Nach den guten Erfahrungen steht fest: Das BZB startet im Sommer in die zweite Runde BM2-Kombi.

Seit dem letzten Sommer wird im Berufs- und Weiterbildungszentrum BZB in Buchs je eine Klasse Vollzeit-Ausbildung «Berufsmaturität BM2» der Ausrichtung «Technik, Architektur, Life Sciences» und «Gesundheit und Soziales» als Kombination von Präsenz- und Fernunterricht geführt. Die zwei Tage Fernunterricht folgen einem fixen Stundenplan. «Wir haben im laufenden Jahr schon viel dazugelernt», erklärt Cornel Berger, Leiter des Bereichs Berufsmaturität.

Die Kombination von Präsenz- und Fernunterricht fordert nicht nur von den Studierenden grosse Selbstständigkeit und Flexibilität, sondern auch von den Lehrpersonen, die freiwillig mitmachen, auch wenn das mit Mehraufwand verbunden ist. Am Beispiel des Fachs Geschichte erklärt Berger, dass in der Lektion, die im Fernunterricht besucht wird, ein Film geschaut oder ein Text gelesen werden kann, was dann im Präsenzunterricht in Buchs in einen grösseren Zusammenhang gestellt und diskutiert werde.

«In der Mathematik ist es eher umgekehrt, dort werden erst die Grundlagen eines Themas erarbeitet, danach wird in den Lektionen zu Hause geübt.»

Die Lehrperson unterstützt die Studierenden während der Fernunterrichtslektionen und führt auch kurze Inputsequenzen online durch.

Die Rückmeldungen fliessen ein

Inzwischen habe man auch zahlreiche Rückmeldungen seitens der Studierenden sowie Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitung durch die Pädagogische Hochschule Zürich einfliessen lassen und teilweise den Unterricht umgestellt, weil das in der Theorie Geplante in der Praxis nicht wunschgemäss funktioniert habe. Oder es habe sich beispielsweise gezeigt, dass zu Hause nicht alle auf zwei Bildschirmen parallel arbeiten könnten, wie das ursprünglich angedacht war.

Lina Görgen, Altstätten, hat sich aus praktischen Gründen für die BM2-Kombi entschieden, um damit an zwei Tagen pro Woche den Schulweg einzusparen. Sie hat damit gute Erfahrungen gemacht, etwas mehr Ruhe in ihren Alltag bringt, und schätzt die Zeit, die sie zu Hause lernend verbringen darf. «Die Umgebung daheim ist dabei zentral», ergänzt sie. Man müsse einen Platz haben, wo man sich in Ruhe ausbreiten könne und gutes Internet habe. Sie wird nach der Berufsmatura eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen.

José Gilberto Delgado Bernhardt, Buchs, wohnt zwar neben dem BZB, schätzt aber die grössere Selbstständigkeit. «Ich habe mich für die BM2-Kombi entschieden, weil dieses Pilotprojekt etwas Neues ist, das mich gereizt hat.» Schon während der Lehre habe er mit Home-Schooling gute Erfahrungen gemacht. Er schätze es, für sich selber zu arbeiten. Sein Weg führt vielleicht via Passerelle in den Lehrberuf.

Zweite Runde startet im Sommer

«Alle sind noch sehr motiviert», freut sich Cornel Berger und betont, der Tenor sei seitens Lehrkräfte und Studierende positiv.

«Es braucht einfach viel Eigendisziplin, deshalb findet der Fernunterricht auch nach Stundenplan statt.»

Die Lehrpersonen seien im nächsten Jahr alle nochmals mit dabei. Für sie sei einer der Vorteile des Kombi-Unterrichts, dass man mit dem Online-Unterricht somit immer «à jour» bleibe. Sie stellen auch fest, dass der Unterricht via Teams vor allem in den Fremdsprachen den Vorteil habe, dass bei 1:1-Unterhaltungen die Hemmungen der Schüler, in einer fremden Sprache zu sprechen, kleiner seien. Im Sommer startet somit die zweite Runde BM2-Kombi. (pd)