Arbeit im Rathaus früher und heute

Seit 100 Jahren dient das Rathaus in Azmoos als erstes richtiges Rathaus der Gemeinde Wartau. Aus Anlass dieses Jubiläums ermöglichen Fotos um das Jahr 1965 einen Einblick in die Arbeit und Arbeitsbedingungen vor gut 50 Jahren mit Aktenschränken und mechanischen Schreibmaschinen. Aktuelle Fotos zeigen, wie die Mitarbeiter heute arbeiten - mit modernen Arbeitsgeräten in den historischen Räumlichkeiten.