Jobtausch: Biker-Bar in Dallas statt Nobelhotel Grand Resort Bad Ragaz Im Rahmen der Sendung «Jobtausch» wechseln Restaurationsfachfrauen ihren Arbeitsplatz.

Seraina Bosshard und Jasmin Wyss bei der Arbeit in der Biker-Bar. Bild: SRF

In der fünften Folge der SRF-Sendung «Jobtausch» wechseln die beiden Restaurationsfachfrauen Jasmin Wyss (28) und Seraina Bosshard (21) vom noblen 5-Sterne-Hotel in Bad Ragaz in eine Biker-Bar in Dallas, Texas. Grösser könnte der Unterschied der Arbeitswelten kaum sein.

Normalerweise kümmern sie sich in verschiedenen Restaurants um ihre Gäste und beherrschen die Servicekunst auf höchstem Niveau. Mit ihrem neuen Arbeitsort hätten die beiden nicht gerechnet: In Dallas wartet die Biker-Bar Strockers Ice House von Tausch-Chef Rick Fairless auf ihre tatkräftige Unterstützung. Am Ende der Woche sollen sie am grossen Biker-Event mit unzähligen Besuchern mithelfen.

Die Amerikanerinnen trifft der Kulturschock

Rick Fairless schickt derweil seine Schwester Catlips (54) und seine Tochter Lena (32) nach Bad Ragaz. Die beiden arbeiten seit jeher in Fairless’ verschiedenen Geschäften und gehören praktisch zum Inventar. Umso schwerer fällt den beiden der Abschied. Im Grand Hotel trifft die beiden dann der Kulturschock: Dirndl-Uniform, schweizerdeutsche Begrüssung und Servieren an einer Hochzeit. Ihr Tausch-Chef Andreas Demont verlangt so Einiges von ihnen ab. Ob das gut geht?

Zu dem etwas raueren Umfeld in Dallas gehört für Seraina Bosshard und Jasmin Wyss auch, dass ihre Übungsstunden in der Bar von einem Stromausfall unterbrochen werden. Trotz der kurzen Einführungsphase wagen sie sich schliesslich an die Herausforderung, hunderte hungrige und durstige Biker zu versorgen. Ganz nach Fairless’ Arbeitsmoral: Einfach ins kalte Wasser schmeissen. (pd)

Hinweis

«Jobtausch» am Freitag, 18. Oktober, 21 Uhr, SRF 1