Bieneninspektor rettet in Gams Bienenvolk aus gefällter Rottanne Als in Gams eine Rottanne gefällt wurde, attacktierten Bienen die Forstarbeiter. Sie mussten die Bieneninspektoren Lorenz und Melchior Huber beiziehen. Heidy Beyeler

Hier haben sich die Bienen eingenistet. Melchior Huber hat das kleinere Baumstück ausgeladen. Für die Bienen gibt es Zuckerteig zur Stärkung. (Bilder: Heidy Beyeler) 3 Bilder Bienenvolk aufwendig gerettet

Es war nicht nur für die Bienen ein böses Erwachen an einem Freitagmorgen, als die Rottanne unweit von der Wildhauserstrasse geschlagen wurde und das ganze Bienenvolk mitsamt dem in Waben verstaute Honigvorrat zu Boden donnerte. Auch die Forstarbeiter staunten nicht schlecht, als sie den am Boden liegenden, etwa 20 Meter langen Stamm entasteten und plötzlich ein Schwarm um ihre Köpfe schwirrten.

Sie wurden von den Bienen aggressiv attackiert. Verständlich, denn die Insekten kämpften ums Leben. Die betroffenen Forstarbeiter scheinen allerdings immun zu sein gegen Bienenstiche, einer kassierte sechs, ein anderer zehn Bienenstiche. Bei Allergikern wäre das ein Fall für den Notarzt gewesen.

Bienen kamen in die «Notauffangstation»

«Das ist eine Sache für den Fachmann», sagte Förster Martin Lieberherr und rief Bieneninspektor Lorenz Huber zu Hilfe. Huber war schnell zur Stelle. Der Stamm musste zersägt werden, damit das Bienenvolk mitsamt seiner selbstgewählten Behausung wegtransportiert werden konnte. Schliesslich wurden daraus zwei Stammstücke, eines etwa 120, das andere 100 Zentimeter lang. In beiden Teilen befanden sich Bienen. Im kleineren Stück befanden sich vornehmlich die Waben.

Nun stellte sich die Frage: Wohin mit den emsigen Bienen? In die «Notauffangstation». Die Frage war nur, wie sollen die beiden schwergewichtigen Stammstücke voll mit aufgescheuchten Bienen wegtransportiert werden? Also rief Lorenz Huber seinen Sohn Melchior an. Mit ihm hatte er professionelle Hilfe. Melchior Huber ist selber Bieneninspektor und versteht es als Imker ebenso mit Bienen umzugehen. Am nächsten Tag fuhren die beiden Imker in der Früh zum «Unfallort». Melchior Huber schloss die Ausgänge an den «Holzrugeln» und dann hievten sie die schweren Holzstücke in seinen PW. Lorenz Huber hatte bereits einen geeigneten Platz für die neue Bleibe der Bienen bei sich zu Hause vorbereitet. Jetzt ging es ums Ausladen der schweren Rottannen-Strunke. Das war kräfteraubend.

Würde das Bienenvolk das Unglück überleben?

Zur Beruhigung und Stärkung gab Lorenz Huber den Neuankömmlingen eine grosse Handvoll Zuckerteig. Und dann wurden die Tiere erst einmal in Ruhe gelassen. Zu diesem Zeitpunkt war sich der passionierte Imker Lorenz noch nicht sicher, ob das Bienenvolk mit schätzungsweise 20000 bis 30000 Individuen und ihrer Königin das Unglück überleben würden.

Nach einigen Tagen gab es Entwarnung. «Sie sind wohlauf», berichtet Huber auf Nachfrage. Ob die Bienen aus dem kleineren Holzstück den Weg zum angestammten Volk mit der Königin finden, sei noch abzuwarten, sagte er vorsichtig.

Bienen ziehen in den grösseren Stamm um

Und wie sieht es zwei Wochen später aus mit dem Wohlbefinden der Bienen? «Die Bienen verlassen das kleinere Stammstück und zügeln in den grösseren Klotz mit dem Astloch. Sie nehmen alles Futter mit und lagern es in den verbliebenen Waben», stellt Lorenz Huber erfreut fest. Die Brut im verlassenen Teil wird absterben.

Im «Holzrugel» legten die Bienen Königinnenzellen an, vermutlich ging die alte Stockmutter bei der Fäll- oder Zügelaktion verloren oder wurde verletzt, bedauert Huber.

Eine Kontrolle vergangene Woche liess das Herz von Lorenz Huber höherschlagen: Alle Königinnenzellen sind geschlüpft. «Mit etwas Glück wird eine der Jungköniginnen vom Hochzeitsflug wieder zum Nest zurückfinden und die Dynastie des Bienenvolkes im Baumstamm weiterführen.»