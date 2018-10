Betrunkener Autofahrer ohne Ausweis nach Frontalkollision mit Lastwagen verletzt

Am Mittwoch, kurz vor 12.30 Uhr, ist es auf der Hauptstrasse in Trübbach zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Der 39-jährige Autofahrer wurde dabei unbestimmt verletzt. Er wird beschuldigt, sein Auto ohne Führerausweis und in fahrunfähigem Zustand gefahren zu haben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 20 000 Franken.