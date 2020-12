Buchs/SEvelen/Grabs Das freut die Verbandsgemeinden: Die Abwasseraufbereitung 2020 in der ARA Buchs wird wohl günstiger als budgetiert An der Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs wurde das Budget 2021 genehmigt. Zudem gab es Informationen über die bevorstehende Ausbauetappe der biologischen Reinigung.

An der Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs wurde über die neue Ausbauetappe zur Leistungssteigerung der biologischen Reinigung informiert. Bild: Heini Schwendener

(pd) Buchs Die Jahresrechnung des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs kann für das Rechnungsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Minderaufwand von 400000 Franken abgeschlossen werden (3,566 statt 3,963 Mio. Franken). Dies wurde an der DV des Verbandes am Donnerstag bekannt.

Dieser Umstand sei insofern sehr erfreulich, da die Minderaufwände auf einen vorausschauenden vorbeugenden Unterhalt und auf weitsichtige Investitionen, welche nahtlos in die bestehende Anlage integriert werden, zurückzuführen seien, heisst es in der Medienmitteilung des Abwasserverbandes. Die Optimierung der eingesetzten Rohstoffe zur Wasseraufbereitung habe ebenso zum verminderten Aufwand beigetragen.

Neue Faulungsanlage erhöhte die Ausbeute

Die Inbetriebnahme der neuen Faulungsanlage zur Biogasproduktion führte bereits in den ersten neun Betriebsmonaten zu einer deutlich höheren Biogasausbeute und damit zu einer Reduktion der zu verbrennenden Klärschlamm-Mengen in der KVA. Der Vorstand des Abwasserverbandes erläutert den Delegierten ebenso den Stand der neuen Ausbauetappe zur Leistungssteigerung der biologischen Reinigung. Die Planungsarbeiten zum Vor- und Bauprojekt wurden aufgenommen und der dazu notwendige Antrag zur Richtplanänderung bei Kanton und Bund eingereicht. Bei einem sportlichen Zeitplan sollte Ende 2021 die Urnenabstimmung in den drei Verbandsgemeinden stattfinden, erklärte der Verbandsvorstand.

Budget 2021 rechnet mit geringerem Betriebsaufwand

Das Budget 2021 sieht eine Reduktion des Betriebsaufwands um 70000 Franken vor. Dies, obwohl werterhaltende Massnahmen von 200000 Franken enthalten sind. Daraus ergeben sich für 2021 folgende Kostenanteile: Stadt Buchs 1,818 Mio. Franken, Gemeinde Sevelen 1,194 Mio. Franken, Gemeinde Grabs 877171 Franken.

Der Revisorenbericht zum Budget 2021 wurde am 30. November geprüft und an der DV von GPK-Präsident Reto Schrepfer, Sevelen, verlesen. Dieser wurde einstimmig angenommen.

Mit der Revision der Zweckvereinbarung, welche mittlerweile vom Bauamt des Kantons St.Gallen genehmigt wurde, konnte auch das Betriebskostenreglement, welches den Kostenverteilschlüssel auf die Verbandsgemeinden regelt, revidiert und von der DV einstimmig genehmigt werden.

Die nächste ordentliche DV des Abwasserverbandes Buchs-­Sevelen-Grabs zur Wahl des Präsidenten sowie des Verwaltungsrates findet am 19. Januar 2021 statt. Die DV zur Jahresrechnung 2020 wird auf April 2021 terminiert.