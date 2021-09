Berufswettbewerb Euro Skills in Graz: Die beiden Informatiker Timon Frey und Riccardo Somma streben eine Medaille für Liechtenstein an Die beiden Informatiker haben noch rund drei Wochen Zeit, um sich für die Berufs-Europameisterschaften fit zu machen. Dort treten sie als Team im Beruf IT-System- und Netzwerktechnik an.

Die Informatiker Timon Frey (links) und Riccardo Somma trainieren für die Euro Skills in Graz. Bild: Daniel Schwendener

Der 19-jährige Timon Frey und der 25-jährige Riccardo Somma treten für Liechtenstein an den Euro Skills in Graz an. Die europäischen Berufsmeisterschaften werden am 22. September eröffnet, die Wettbewerbe dauern vom 23. bis 25. September und am 26. September findet die Schlussfeier statt.



Der Grabser Timon Frey sagte kürzlich gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland», er schätze das gemeinsame Training vor den Euro Skills sehr. Riccardo Somma verfügt bereits über Wettkampferfahrung, denn er war 2017 bei den World Skills dabei und gewann damals ein Leistungsdiplom. Timon Frey sagte:

«Von Riccardo kann ich noch sehr viel lernen. Er ist quasi zu meinem Götti in Sachen Euro Skills und World Skills geworden.»

Gut kommunizieren und die Aufgaben richtig verteilen

Die grösste Herausforderung im Team-Beruf bestehe in der Kommunikation und der Aufgabenteilung, meint Timon Frey:

Timon Frey wohnt in Grabs. Bild: Heini Schwendener

«Die drei Module an den Euro Skills – Netzwerk sowie die Betriebssysteme Windows und Linux – sind grundsätzlich so aufgebaut, dass man sie nicht alleine lösen kann.»



Frey und Somma werden ihre Stärken in die Arbeitsaufteilung einfliessen lassen. Sommas Paradedisziplin ist der Bereich Netzwerk. Er wird deshalb viele Aufgaben aus diesem Modul übernehmen.

In wenigen Wochen müssen Timon Frey und Riccardo Somma bereit sein, um ihre bestmögliche Leistung abrufen zu können. Das Ziel sei Gold, ein Podestplatz sollte auf jeden Fall möglich sein, sagten sie gegenüber dem Liechtensteiner Vaterland. Die Zeit bis zu den Euro Skills nutzen die Beiden mit intensivem Training, während der Arbeitszeit und auch während der Freizeit.