BERNECK 21-Jähriger fährt auf dem Hinterrad seiner Ducati – und landet im Spital Am Donnerstagabend war ein Motorradfahrer von Heerbrugg in Richtung St.Margrethen unterwegs. Der 21-Jährige stellte seine Ducati während der Fahrt aufs Hinterrad und stürzte dabei ab. Der Rettungsdienst hat ihn anschliessend ins Spital gebracht.

Am Motorrad entstand durch den Unfall Sachschaden im Wert von über 5000 Franken. Bild: Kapo SG

Am Donnerstagabend kam es auf der Littenbachstrasse in Berneck zu einem Selbstunfall mit einem Motorrad, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Der 21-jährige Fahrer fuhr von Heerbrugg in Richtung St.Margrethen. Er beschleunigte seine Ducati und versuchte, diese auf das Hinterrad zu stellen. Dabei stürzte der Mann und rutschte über den Asphalt. Er verletzte sich unbestimmt und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Am Motorrad entstand Sachschaden im Wert von über 5000 Franken. (kapo/ame)