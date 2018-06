Bereit für den Saisonhöhepunkt Kurz vor den Kantonalen Vereinsmeisterschaften in Grabs (Samstag, 9. Juni) präsentierte der STV Gams am Mittwoch seinem Heimpublikum die Vielfalt seines Wettkampfprogramms.

Die Team-Aerobic-Gruppe des STV Gams zeigte an der öffentlichen Vorführung, dass sie für die Kantonalen Vereinsmeisterschaften bereit sind. (Bild: PD)

An diesem stürmischen Abend zeigte der Turnverein Gams nicht nur die Turnfestprogramme der Aktiven, sondern auch die neue Vereinsbekleidung. Ganz in blau und Ton in Ton mit der Fahne stellten sich zunächst etwa 200 Jugi-und Getukinder zum Gruppenfoto auf. Danach folgte der Höhepunkt, das Foto mit dem gesamten Verein. Eine eindrückliche Menge von etwa 300 Turnerinnen und Turner strahlten zusammen mit den Sponsoren des Trainers in die Kamera.

Neben den Aktiven zeigte auch die Jugend ihr Können

Die Vorführung der Wettkampfprogramme wurde wegen des starken Regens dann in die Turnhalle Hof verlegt. Einige «Ooohs und Aaahs» konnte die Vorführung der Getuaner den Zuschauern entlocken. Mit dem Airtrack und Barren zeigten sie waghalsige Sprünge und Körperbeherrschung in Perfektion. Im Anschluss überzeugte die Schaukelringtruppe mit neuem Programm und glänzenden Dress die Anwesenden. Ihr vielseitiges Programm bestehend aus Aerobic-Schritten, Akrobatik und Kraft führten die elf Damen des Team Aerobic vor.

Einsatzzeiten der Werdenberger an den Kantonalen Vereinsmeisterschaften STV Gams: 8.18 Uhr Hochsprung, 9.48 Uhr Schaukelringe, 10.42 Uhr Team Aerobic, 11.24 Uhr Gymnastik Kleinfeld, 12.12 Uhr Steinstossen, 12.48 Uhr 800-Meter-Lauf, 13.30 Uhr Kugelstossen, 13.36 Uhr Pendelstafette 80m, 14.36 Uhr Weitsprung.

STV Grabs: 8.36 Uhr Schaukelringe, 9,48 Uhr Pendelstafette 80m, 10.42 Uhr Gymnastik Kleinfeld, 11.32 Uhr Weitsprung, 12.45 Uhr Fachtest Allround, 13.46 Uhr Wurf, 16.00 Uhr 800-Meter-Lauf. STV Sax 9.00 Uhr Barren, 10.30 Uhr Gymnastik Kleinfeld, 12.06 Uhr Fachtest Allround, 14.07 Uhr Steinstossen, 15 Uhr Pendelstafette, 15.45 Uhr Kugelstossen. TV Sevelen: 8.00 Uhr Schaukelringe, 8.42 Uhr Barren, 9.30 Uhr Team Aerobic, 10.06 Uhr Pendelstafette 80m. STV Sennwald: 9.00 Uhr Fachtest Allround, 10.30 Uhr Steinstossen, 11.46 Uhr Schleuderball, 13.24 Uhr Weitsprung, 15.00 Uhr Pendelstafette 80m, 15.48 Uhr 800-Meter-Lauf, 16.12 Uhr Wurf. DTV/TV Weite: 10.48 Uhr Barren, 12 Uhr Gerätekombination, 12.54 Uhr Team Aerobic. (kuc)

Die Jugend kam auch nicht zu kurz. Die Gymnastikgruppe unter der Leitung von Erika Wismer turnte ihr Gymnastik Kleinfeld Programm vor, das sie dann am Jugendturnfest im September zeigen werden. Zum Schluss rundeten die 13 Frauen der Gymnastik Kleinfeld das Showprogramm mit ihrer mitreissenden Darbietung ab.

STV Gams will das Publikum begeistern

Präsident Reto Schöb ist zuversichtlich, dass diese Programme auch die Wertungsrichter an den anstehenden Wettkämpfen überzeugen werden. Die Kantonalen Vereinsmeisterschaften stellen dabei den Höhepunkt der Saison dar, da dieser Anlass das letzte Mal vor sechs Jahren stattfand und die Gamser vor Heimpublikum turnen dürfen. Die Vorbereitungen darauf laufen seit Januar intensiv, zum Teil wurden ab April zusätzliche Trainingseinheiten abgehalten. Schliesslich will man am Samstag glänzen. Das Ziel des Vereins ist, das eingeübte auf den Punkt bringen, das heimische Publikum begeistern, den Turnsport in der Region noch beliebter machen. (pd)