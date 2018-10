Band Jazz-Time spielt in Grabs ein Benefizkonzert für Spital in Indien Der Verein Helemhealth setzt sich für den Bau eines Krankenhauses in Helem ein. Ein Benefizkonzert, das am 25. Oktober in Grabs stattfindet, soll den Ausbau der Infrastruktur finanziell unterstützen. Miriam Cadosch

Die Band Jazz-Time spielt für den Verein Helemhealth ein Benefizkonzert und sammelt Spenden. (Bild: Peter Cavada)

Helemhealth ist ein kleiner Verein, bestehend aus drei Zweigstellen in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Sein Ziel ist es, die Menschen in Helem, einer kleinen Stadt im indischen Bundesstaat Assam, beim Bau eines Krankenhauses zu unterstützen. Der Bau existiert bereits. Vor vier Jahren konnte mit der Eröffnung der Apotheke, einem Labor und der Ambulanz der erste Meilenstein gelegt werden.

Viele Frauen sterben an Schwangerschaftskomplikationen

Nun soll die Strom- und Wasserversorgung gewährleistet und eine Mutter-Kind-Station eröffnet werden. Diese ist dringend nötig. In Indien sterben in einer Woche mehr Frauen an Schwangerschaftskomplikationen als in Europa in einem ganzen Jahr.

Für Michael Zöhrer, Präsident von Helemhealth Schweiz, ist die finanzielle Unterstützung des Projektes selbstverständlich. «Ich stehe mit ganzem Herzblut hinter dieser Sache. Ich bin selbst durch Indien gereist und habe die Problematik mit eigenen Augen gesehen, deshalb ist mir die Hilfe ein Anliegen. Ausserdem fasziniert mich die unermüdliche Energie des Vereinsgründers», erklärt er.

Yasobanta Mahanta hat Helemhealth ins Leben gerufen. Er kämpft schon seit über 20 Jahren für das Krankenhaus in Helem. Er ist dort aufgewachsen und wollte seiner Heimat etwas zurückgeben. Dabei scheute er keine Mühen und Kosten für den Aufbau. Irgendwann war der finanzielle Aufwand aber nicht mehr alleine tragbar und so entstand der steuerbefreite Verein Helemhealth.

Unterstützung erhält Helem­health unter anderem immer wieder von freiwilligen Spendensammlern. Vor einem Jahr lancierte zum Beispiel der Lionsclub Rheintal eine Kunstausstellung, deren Erlös dem Krankenhaus zugute kam.

Mit Jazz die finanzielle Unterstützung sichern

Nun findet Ende Oktober ein Benefizkonzert von Jazz-Time in Grabs statt. Die Band überzeugt im In- und Ausland mit ihrer Livemusik. Dabei decken sie verschiedene Stilrichtungen des Jazz ab. «Es war ein Zufall, dass das Konzert zustande kam», so Michael Zöhrer. «Ich kenne den Schlagzeuger Hans Hüsler. Ich habe ihn einfach mal angefragt, ob ein Benefizkonzert für die Band in Frage käme und nach Absprache mit seinen Bandkollegen bekamen wir die Zusage». Der einzige Wunsch der Band war es, dass sie in ihrer Heimat Grabs spielen dürfen. Ein Wunsch, den Michael Zöhrer gerne erfüllt. Die evangelische Kirchgemeinde Grabs unterstützt das Projekt, indem sie die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt.

Das Jazzkonzert findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus in Grabs statt. Der Eintritt ist frei, die Kollekte fliesst vollumfänglich in den Bau des Krankenhauses in Helem.