Werdenberg/Sarganserland «Belastungen und Krisen haben massiv zugenommen» – Viele junge Patienten bei psychiatrischen Diensten Hat die Coronapandemie Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Aus psychiatrischer Sicht sollte die Schliessung von Schulen vermieden werden. Die Bindung zur Schule ist wichtig für Hochrisikogruppen besonders wichtig.

Auch Kinder und Jugendliche leiden unter der Coronakrise: Bereits bestehende Probleme können durch die Einschränkungen verstärkt werden.

(sl/pd) Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste (KJPD) St.Gallen, die auch eine Regionalstelle in Sargans führen, helfen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei psychischen und psychosozialen Schwierigkeiten. In einer Medienmitteilung der Institution wird berichtet, wie die jungen Patienten die Coronazeit zu spüren bekommen.

«Derzeit erreichen uns sehr viele Anfragen für Interviews zum Thema ‹Kinder und Jugendliche in der Coronazeit›», heisst es von Seiten der KJPD St. Gallen. Aufgrund der derzeit sehr hohen Patientenzahlen hätten die Fachpersonen allerdings bis auf weiteres nur wenig bis keine Kapazitäten, Anfragen individuell zu beantworten. Deshalb haben die Verantwortlichen die fachliche Einschätzung zum Thema in einer Medienmitteilung zusammengefasst.

Verunsicherung während ersten Lockdowns verspürt

Suzanne Erb, Chefärztin

KJPD St. Gallen

In dieser heisst es, dass durch die pandemische Lage viele neue Faktoren in Bezug auf das Therapiegeschehen eine Rolle spielen. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 seien übers Jahr deutliche Schwankungen bei den Neuanmeldungen und bei der Nutzung der Therapietermine durch die Patientinnen und Patienten festzustellen.

«Im 2. Quartal 2020 haben wir einen massiven Rückgang verzeichnet», sagt Suzanne Erb, Chefärztin der KJPD St. Gallen.

«Die Verunsicherung während des ersten Lockdowns war direkt spürbar. Wir haben sofort neue Angebote, wie eine Telefonhotline und Onlinetherapien, aufgebaut, um die Menschen abzuholen.»

Über den Sommer 2020 kehrte ein Stück Normalität in alle Gesellschaftsbereiche zurück, dennoch hat man bei den KJPD St. Gallen die infrastrukturellen und konzeptionellen Anforderungen hinsichtlich der Coronapandemie weiter ausgebaut.

Erhöhung verschiedener Störungen

Die Wirkung der Pandemie auf die Patientinnen und Patienten sei laut Medienmitteilung nicht abschliessend zu beurteilen. Die Forschung bescheinige der Winterzeit grundsätzlich eine erhöhte Depressionsrate, sodass das häufigere Vorkommen von solchen psychischen Störungen im Winter 2020/2021 differenziert betrachtet werden müsse. Verschiedene Untersuchungen im In- und nahem Ausland wiesen auf eine Erhöhung verschiedener Störungen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hin.

Suzanne Erb sagt zusammenfassend:

«Wir haben festgestellt, dass wir vermehrt von älteren Patienten, in unserem Fall also mehr Jugendlichen, konsultiert werden. Die individuellen Belastungen und Krisen haben massiv zugenommen, also, wem es schon vor Corona nicht gutging, dem ging es mit Corona sehr viel schlechter.»

Maria Teresa Diez, Forschungsleiterin

KJPD St. Gallen

Forschungsleiterin der KJPD St.Gallen, Maria Teresa Diez, sagt:

«Die Coronapandemie wirkt wie ein Brennglas für bereits bestehende Probleme.»

Doch was ist die Empfehlung aus psychiatrischer Sicht, um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu erhalten oder zu verbessern?

Hier nennen die KJPD St.Gallen folgende Punkte: Keine Schulschliessung

Präsenz und Wachsamkeit von Lehrpersonen

Wenn Online-Unterricht, dann muss dieser interaktiv gestaltet werden

Individuelles Engagement für belastete Schüler

Belastete Kinder und Jugendliche sollen von Schulen und Helfenden unbedingt an die niederschwelligen Angebote überwiesen werden

Diesen Zusammenhang zwischen Bindung zur Schule und psychischer Resilienz ist laut Diez für bildungsferne und belastete Hochrisikogruppen besonders wichtig. Sie nennt hier Kinder und Jugendliche mit psychisch belasteten Elternteilen, oftmals mit Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund. Sie erläutert: «Die Präventionsforschung spricht von einer Zunahme der häuslichen Gewalt, doch aufgrund soziodemografischer Daten ist davon auszugehen, dass ein grosser Teil der Hochrisikogruppen nicht oder sehr schlecht mit bestehenden Angeboten erreicht werden kann.»

Drei Fallbeispiele aus der Zweigstelle für Jugendliche

Eine 17-jährige Jugendliche mit Fluchthintergrund leidet unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Sie ist ohne elterliche Begleitung in die Schweiz gekommen. Durch die Coronasituation ist es für sie wesentlich schwieriger, sich zu integrieren, da soziale Angebote, Vereine, Schulen und so weiter nur punktuell oder gar nicht verfügbar sind. Ihre Perspektivlosigkeit und ihre Verzweiflung sind sehr viel grösser geworden.



Ein junger Patient mit Depression leidet unter extrem starker Antriebslosigkeit. Die notwendige therapeutische Aktivierung läuft grösstenteils ins Leere, da soziale Kontakte viel schwieriger erreichbar und mit mehr Hürden zu pflegen sind. Seine psychische Situation hat sich seit dem zweiten Teil-Lockdown rapide verschlechtert, so, dass eine Hospitalisierung in der jugendpsychiatrischen Akutstation ins Auge gefasst werden muss.

Ein 14-jähriger Jugendlicher leidet unter sozialen Ängsten und kompensiert dies teilweise durch intensives Gamen. Seitdem die Coronabeschränkungen in Kraft sind, wird er für das extreme Gamen von seinem Umfeld weniger kritisiert, seine Eltern sind sogar oft froh, dass er sich allein beschäftigt. Die Vermeidung von sozialen Kontakten wird also sogar noch belohnt. Es ist zu befürchten, dass sich nach der Pandemie nicht nur die soziale Ängstlichkeit verschlechtert hat, sondern zusätzlich auch eine Gamingsucht entstanden sein wird.

Anstieg der Neuanmeldungen

In der Diskussion um die Auswirkung der Pandemie auf Kinder und Jugendliche treffen viele Faktoren aufeinander. Aus der Praxiserfahrung der KJPD lässt sich derzeit eine rund 20-prozentige Steigerung bei den Neuanmeldungen verzeichnen. Auch für die Fachpersonen keine leichte Situation, denn ihre Kalender sind übervoll.

«Es ist unbedingt notwendig, niederschwellige Unterstützungsangebote mit guter Triage zu fördern, auszubauen und neue zu schaffen», sagt Erb.

«Damit frühzeitig reagiert werden kann und sich kurzzeitige Belastungen nicht zu psychiatrischen Störungen entwickeln.»

Mit Achtsamkeit und Sorgfalt solle also differenziert werden, wo die Ursachen der Belastung liegen. Beim Kind oder Jugendlichen oder auch zum Beispiel bei Eltern, denen es mit der Situation schlechtgeht und die dadurch weniger unterstützend sein können. Nur so könne in der psychologischen Betreuung erfolgreich gearbeitet werden.

Nicht vergessen sollte man laut Mitteilung, dass Corona punktuell auch Entlastung und Entschleunigung in manche Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen gebracht hat. So sei Hektik und Leistungsdruck gesunken, wovon auch Menschen mit Angststörungen sehr profitieren. Trotzdem fehlten Resilienzfaktoren wie Sport oder Ausgang, die gerade für Jugendliche so wichtig sind.

