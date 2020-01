Beim Squashclub Grabs erfüllen die neuen Spieler die Erwartungen Grabs ist vor dem Rückrundenstart Erster. Keine Selbstverständlichkeit – ebenso wenig wie ein glückliches Händchen bei Transfers.

Der Neo-Grabser Valentin Rapp (rechts) überzeugte in der Hinrunde mit einer Bilanz von vier Siegen aus fünf Spielen. Bild: Robert Kucera

Als Leader reist der Schweizer Meister am Donnerstag nach Kriens zum ersten Meisterschaftsspiel der Rückrunde nach Kriens. Doch den Grabsern droht Ungemach. Der als Nummer eins gemeldete Valentin Rapp (Krankheit) und die Nummer zwei Yannick Wilhelmi (Schule) fallen kurzfristig aus. Wie Captain Elisabeth Lamprecht ausführt, wird sich dies bedauerlicherweise als zu grosse Hypothek herausstellen, um gegen Pilatus Kriens zu einem Punkterfolg zu kommen.

Der daraus resultierende Verlust von Rang eins ist aber halb so schlimm. Schliesslich bleiben noch sechs weitere Runden Zeit, um die Leaderposition zurückzuerobern. Doch dies wird sehr schwer. «Uster ist diese Saison extrem stark», so Lamprecht. Ihre Einschätzung vor der Saison hat sich in der Vorrunde bewahrheitet: Die Zürcher spielen nicht nur in der Qualifikation um Platz eins, sondern auch im Schlussklassement der NLA.

Iker Pajares ist jung, schnell und spielt attraktiv

Somit ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass Grabs die Vorrunde auf Platz eins beendet hat. Nur eine Bestätigung der eindrücklichen Leistungskonstanz der vergangenen Jahre. Dass Grabs sein Niveau halten konnte, liegt zu einem daran, dass die Gebrüder Wilhelmi noch kein Spiel verloren haben (Luca 6:0, Yannick 4:0). Auf der anderen Seite schaffte es der Verein, auf den Positionen eins und zwei die Abgänge von Joel Makin und Daryl Selby vergessen zu machen. Mit Iker Pajares (Spanien) und Valentin Rapp (Deutschland) ist Lamprecht sehr zufrieden. «Iker ist genau der Squashspieler, den wir uns erhofft haben», lobt der Teamcaptain. «Er ist jung, schnell, spielt abwechslungsreiches und attraktives Angriffssquash.» Elisabeth Lamprecht hofft, dass er eine weitere Saison in Grabs anhängt. Sie ist überzeugt: «Er wird noch besser.»

Mit den Worten «ein Gewinn für uns» fasst Lamprecht ihre hohe Zufriedenheit zur Neuverpflichtung Rapps zusammen. Er hat in der Vorrunde starke Schweizer Top-15-Spieler mit 3:0 Sätzen gebodigt. «Das muss man erst mal schaffen», sagt Lamprecht. Der Deutsche auf Position zwei, der seinen Mann auch auf der ersten Position steht, ist «genau das, was uns gefehlt hat.»

Zwei Runden vor Schluss die Playoffs erreichen

Es scheint, als seien die Weichen zur Titelverteidigung bereits zur Halbzeit gestellt. Und mit Uster wartet ein Herausforderer, der sogar als leichter Favorit ins Rennen geht. Doch die Grabser sind gut beraten, erst mal ihre Aufgaben in der Qualifikationsphase zu meistern. Das Fernduell mit Uster um Rang eins ist auch in den Partien gegen Vertreter der unteren Ranglistenhälfte ein Anreiz zu Höchstleistungen. Doch primär geht es Grabs darum, zwei Runden vor Schluss nicht mehr auf Punkte angewiesen zu sein, um die Playoffs zu erreichen. Denn just zum Quali-Endspurt fällt mit Yannick Wilhelmi ein wichtiger Mann aus.

Als Playoff-Begleiter sieht Elisabeth Lamprecht den Nachbarn aus dem Fürstentum Liechtenstein: «Vaduz hat in der Vorrunde positiv überrascht und super gespielt.» Um Platz vier erwartet sie ein spannendes Duell zwischen Pilatus Kriens, Bern und Sihltal – mit Vorteilen für die Innerschweizer.