Die Grabser Firma Lippuner EMT AG ist bei Spitalbauten schweizweit involviert und feiert jetzt ihr 80jähriges Bestehen Die Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG ist auch im 80. Jahr ihres Bestehens trotz Corona gut unterwegs. Der Firma kam zugute, dass sie auf den Baustellen grosser Spitäler wie etwa in Grabs oder beim Claraspital Basel bereits gut unterwegs war. Dennoch musste sie sich flexibel zeigen in der besonderen Zeit.

Martin Sulser (Mitte) beobachtet, wie ein Mitarbeiter ein Produkt sorgfältig verpackt. Denn Hygiene ist in der Firma nicht erst seit «Corona» ein wichtiger Aspekt. Bild: Hanspeter Thurnherr

In diesem Monat feiert die Firma Lippuner EMT AG das 80-jährige Bestehen. Allerdings musste die auf diesen Monat geplante Feier coronabedingt abgesagt werden.

Was ist mit den Baustellen? Welche der 380 Mitarbeitenden am Hauptsitz und den vier Niederlassungen in Zürich, St.Gallen, Frutigen und Triesen machen Homeoffice und wie teilen wir die Produktion auf, um leistungsfähig zu bleiben? Das waren die Fragen, die sich den Verantwortlichen zu Beginn der Coronakrise stellten. Geschäftsführer Martin Sulser erläutert:

«Wir wussten: So lange die Baustellen nicht durch Vorgaben des Bundes geschlossen sind, müssen wir die Werkverträge erfüllen, um Konventionalstrafen zu vermeiden. Wir mussten also dafür sorgen, dass wir die Projektleitungen und die Produktion durch entsprechende Hygienemassnahmen aufrechterhalten konnten.»

Die Risikogruppen arbeiteten fortan im Homeoffice. Da die Projektleiter sich gewohnt sind, schweizweit zu arbeiten, war dies kein Problem. Ein Teil der Projektleiter blieb mit den geforderten Abständen in Grabs. «Denn wir müssen viele Aufgaben miteinander lösen. Wir erarbeiten vieles im Team», sagt Sulser.

Neue Regeln und spontane Anpassungen

Anfang April wurden erste Bauprojekte gestoppt. Teilweise bereits gelieferte Halbfertigprodukte mussten eingelagert werden. Sulser nennt weitere Herausforderungen:

«Die Lieferanten wollten sich absichern und stellten ihre Rechnungen rascher. Wir schauten auch, ohne Kurzarbeit durchzukommen, obwohl es Arbeitsbereiche gab, die berechtigt gewesen wären.»

Die Lippuner EMT AG ist unter anderem beim Neubau des Spitals Grabs beteiligt. Eddy Risch

Die Abläufe auf den Baustellen kamen ins Stottern. Es gab viele neue Regeln, spontane Anpassungen, neue Einteilungen. «Deshalb war es besonders wichtig, flexibel zu sein», betonte Martin Sulser. Dank der Disziplin der Mitarbeitenden und der tiefen Fallquoten in der Ostschweiz war die Lippuner EMT AG aber mit keinem Ansteckungsfall oder deren Folgen konfrontiert.

Insgesamt kam die Firma auch wirtschaftlich gut durch die besondere Zeit. «In den ersten vier Monaten des Jahres haben wir einen Jahresumsatz verkauft», sagt Martin Sulser und ergänzt: «Uns kam zugute, dass wir auf den Baustellen grosser Spitäler wie etwa in Grabs oder beim Claraspital Basel gut unterwegs waren.» Er geht davon aus, dass die Lippuner EMT AG in nächster Zeit keinen Einbruch zu erwarten hat, auch wenn kleine Bauherren zurückhaltender geworden sind. Denn neue Grossaufträge wie etwa beim Spital Baden, beim Inselspital in Bern oder beim 160 Meter hohen Labor von Roche in Basel stehen in den Büchern – dank der Referenzen, welche sich die Firma in den letzten drei Jahren durch ihre Mitarbeit an verschiedenen Grossprojekten erarbeitet hat.

Gebäude sollen möglichst wenig CO2 produzieren

Zurzeit baut die Lippuner EMT AG unter anderen Grossprojekten am Gewerbegebäude Fegeren in Buchs. Im Bild das Modell. Bild: PD

Dies ist auch ein Ergebnis der ständigen Anpassung an die neuesten Entwicklungen und Techniken. Dekarbonisierung heisst das Stichwort. Will heissen: Gebäude sollen dank entsprechender Gebäudehüllen und Haustechnik beim Energieverbrauch möglichst wenig CO2 produzieren. Martin Sulser erklärt dies am eigenen Immobilienbestand. «Im Jahr 2010 verbrauchten wir auf 17000 Quadratmetern durchschnittlich 8,2 Liter Erdöl pro Quadratmeter, 2020 auf 32000 noch 1,25 Liter. 2022. Wenn das neue Gewerbegebäude in der Fegeren Buchs dazukommt, wird es auf 41000 Quadratmetern durchschnittlich noch ein Liter sein.»

«Dann werden wir auch den Strom für Gebäude und die eigene Produktion zu 100 Prozent CO2-frei abdecken.»

Solar-Carports seien für die Firma ebenfalls ein wichtiges Arbeitsfeld, künftig auch solarüberdachte Verkehrsflächen. «Durch die Dekarbonisierungsstrategie wird auch mehr Arbeit in der Region verbleiben», schliesst Sulser.