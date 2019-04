Bei Raub in Buchs: 20 Franken mit Messer erbeutet Letzten Freitag ist ein Mann von drei Vermummten bedroht und beraubt worden. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe von Geld gefordert: In Buchs wurde ein Mann am Freitag überfallen. (Symboldbild Archiv)

(PD) Am frühen Freitagabend um zirka 17.45 Uhr ist ein Mann an der Heldaustasse, Höhe Oberstufenzentrum Flös, von drei vermummten Männern bedroht und beraubt worden. Mit einem Messer forderten sie die Herausgabe von Geld, hält die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung fest. Die drei unbekannten Männer traten vom Gelände des Oberstufenzentrums Flös an den Geschädigten heran und umstellten diesen. Einer davon war mit einem Messer bewaffnet und forderte Geld. Nachdem das Opfer ihnen 20 Franken gab, rannten die Täter in Richtung Flösweg und Röllweg davon.

Signalement der Täter

Die drei maskierten Männer werden in der Medienmitteilung folgendermassen beschrieben: Erster Unbekannter: zirka 17 bis 18 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter gross, sportliche Figur, trug schwarze Lederjacke, Hoodie, schwarze Hose und Bauchtasche. Zweiter Unbekannter: zirka 17 bis 18 Jahre alt, zirka 170 bis 175 Zentimeter gross, sportliche Figur, trug graue Trainerhose und dunkelblauen Pullover, sprach schweizerdeutsch. Dritter Unbekannter: zirka 17 bis 18 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter gross, sportliche Figur, grüne Jacke und schwarze Adidas-Trainerhose.

Personen, die Hinweise zum Überfall machen können oder vermummte Personen in der Tatortnähe beobachteten, sind gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Mels, Tel. 058 229 78 00, in Verbindung zu setzen.