Bei Einbruch in Buchs Uhr und Geld erbeutet Am Sonntagabend wurde an der Heldengasse in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Beute: eine Armbanduhr und mehrere Tausend Franken Bargeld.

Die Täterschaft brach offenbar ein Fenster auf, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Franken. (Bild: Mareycke Frehner)

(wo) Am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 21:40 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft an der Haldengasse in ein Einfamilienhaus eingebrochen und durchsuchte im Innern des Hauses sämtliche Räume und Behältnisse. Die Einbrecher stahlen eine Armbanduhr und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken und Euro. Der Sachschaden am aufgebrochenen Fenster beläuft sich auf rund 500 Franken.