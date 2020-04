Beat Tinner (FDP) ist neuer St.Galler Regierungsrat +++ auch Laura Bucher (SP) ist gewählt +++ Michael Götte (SVP) ist nicht gewählt Mit dem Wartauer Gemeindepräsidenten Beat Tinner bleibt der Süden des Kantons St.Gallen in der Kantonsregierung vertreten. Tinner siegte mit 56028 Stimmen im zweiten Wahlgang vom Sonntag.

Der Wartauer Gemeindepräsident Beat Tinner ist als St.Galler Regierungsrat gewählt worden. Bild: Armando Bianco

Laura Bucher erhielt 54328 Stimmen. Sie überholte dank dem starken Resultat in der Stadt St.Gallen noch Michael Götte, der insgesamt auf 52696 Stimmen kam.

Parteipolitisch keine Veränderung

Damit bleibt parteipolitisch im St.Galler Regierungsrat alles beim Alten: 2 CVP, 2 FDP, 2 SP und ein 1 SVP. Die SVP, die als stärkste Fraktion im Kantonsrat mathematisch unbestritten Anspruch auf zwei Sitze hätte, bleibt damit erneut nur mit dem Bisherigen Stefan Kölliker in der St.Galler Regierung vertreten.

Bezüglich des Frauenanteils legt die St.Galler Regierung auf tiefem Niveau zu. Nach dem Rücktritt von Heidi Hanselmann (SP) sind mit Susanne Hartmann (CVP, Wil) und Laura Bucher (SP, St.Margrethen) nun zwei von sieben Regierungsmitgliedern Frauen.

Region Werdenberg nach 20 Jahren wieder in der Regierung vertreten

Seit dem Rücktritt von Hans Rohrer (SP, Buchs) im Jahr 2000 war die Region Werdenberg nicht mehr in der St.Galler Regierung vertreten. Mit Beat Tinner (FDP) wird sich dies nun ändern.

Tinner war im zweiten Wahlgang auch von der CVP St.Gallen unterstützt worden. Er hat am Sonntag vor allem im Werdenberg und im Sarganserland, wie bereits im ersten Wahlgang, stark abgeschnitten. Diesmal konnte er auch aber auch in städtischen Gebieten etwas besser punkten als am 8.März.