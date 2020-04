Bauunternehmer Werner Marty aus Azmoos: «Die Wertschätzung ist während der Coronakrise gestiegen» Das Coronavirus macht das Baugewerbe zwar ineffizienter, bringt aber auch Vorteile. So können beispielsweise langwierige Sitzungen durch Telefonate ersetzt werden.

Die Materiallieferungen für die Marty Bauleistungen AG sind garantiert – so kann auf den Baustellen noch gearbeitet werden. PD

Während einige Branchen stillstehen, wird auf dem Bau weitergearbeitet. Der Tiefbau hat momentan keine Einbussen an Projektaufträgen, dafür leidet die Effizienz wegen der verordneten Coronamassnahmen (W&O vom Mittwoch).

Auch an der Hochbaubranche geht die Coronakrise nicht spurlos vorüber. Eine der Herausforderungen für den Hochbau ist das Personalmanagement. «Auf einer Baustelle können sich zur gleichen Zeit neben unseren Mitarbeitern auch Handwerker von Sanitär- und Elektrounternehmen aufhalten», sagt Geschäftsleiter Werner Marty Junior von der Firma Marty Bauleistungen AG, Azmoos. Man versuche dies zu entschärfen, indem nicht alle auf demselben Stockwerk arbeiten. «Wir können uns mit den anderen Firmen absprechen und Empfehlungen durchgeben, aber ihre Organisation bestimmen können wir natürlich nicht.»

5 bis 10 Prozent Leistungseinbusse

Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen komme es auch bei der Firma Marty Bauleistungen AG zu gewissen Zeitverlusten und dadurch bedingte Ineffizienzen. «Wir müssen einander auf dem Bau aus dem Weg gehen. Etwa 90 bis 95 Prozent unserer normalen Leistung können wir derzeit erbringen.» Selbstverständlich sei dies nur geschätzt. Wirklich messbar ist es nicht. «Der Verlust ist tragbar. Wir sind froh, dass wir noch arbeiten dürfen», sagt Marty weiter.

Wie in jeder Situation seien auch jetzt während der Coronakrise die Mitarbeitenden sehr massgebend.

«Wir sind sehr froh, dass wir gutes Personal haben, welches die Massnahmen des Bundesrates in allen Belangen sehr gut umsetzt. Unsere Mitarbeitenden wissen, was auf dem Spiel steht.»

Während die Bauarbeiter ihre Arbeit auf den jeweiligen Baustellen verrichten, arbeitet das Büropersonal zur Hälfte im Homeoffice. In den bestehenden Räumlichkeiten der Firma Marty Bauleistungen AG wurde durch Umstellungen mehr Platz geschaffen. Gemeinsame Versammlungen wurden gestrichen.

«Daraus ist ein positiver Nebeneffekt entstanden. Wir haben nun erkannt, dass gewisse Sitzungen nicht unbedingt notwendig sind», so Marty. Für eine qualitativ gute Arbeit benötige man ein gutes Team, aber nicht für alles eine Sitzung. Vieles könne man auch per Telefon organisieren. Daraus resultiere, dass es nicht nur im Privatleben, sondern auch in der Arbeitswelt viel ruhiger geworden ist.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Krise:

«Die Wertschätzung unserer Arbeit ist gestiegen. Man erkennt, dass unsere Arbeit nicht selbstverständlich ist.»

Aktuell weniger öffentliche Ausschreibungen

Wie es mit der Auftragslage aussieht, erkenne man am besten auf den Ausschreibungsplattformen. «Es gibt weniger öffentliche Ausschreibungen. Dies könnte sich in zwei bis drei Monaten negativ auf unsere Baubranche auswirken», so Marty. Im Gegensatz zu den öffentlichen Ausschreibungen spüre man bei den privaten Bauherrschaften noch nicht viel. Auch Lieferengpässe gebe es derzeit nicht. «Unsere Materiallieferungen sind garantiert. Wir haben also keine Angst, dass uns in nächster Zeit wegen der Coronakrise das Material ausgeht.»