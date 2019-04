Baugesuch-Streit endet mit Verkauf

«Wir sind handelseinig geworden mit der Grundstückbesitzerin, die Verschreibung hat bereits stattgefunden», sagt Daniel Göldi, Verwaltungsratspräsident der Ortsgemeinde Sennwald. Für ihn ist das Thema damit abgeschlossen. «Wir sind froh, dass wir dieses Grundstück erwerben durften.»

Der Ortsgemeinde gehören vier Bauparzellen im Mesmersguet – angrenzend an die Parzelle, auf der das abgebrannte Haus stand. Drei davon sind in den vergangenen Jahren im Baurecht bebaut worden. Der Ortsverwaltungsrat werde sich nun überlegen, wie das verbleibende Mesmersguet-Grundstück 3999 und die beiden Doppelhaus-Parzellen 680 und 682 sinnvoll parzelliert werden können. Mit der Abgabe von Bauland im Baurecht möchte die Ortsgemeinde Sennwald jungen Familien den Bau eines Eigenheimes ermöglichen.

Als Ersatzbau für die abgebrannte Doppelhaushälfte der Ortsgemeinde plant sie, ein Einfamilienhaus am Wagnereiweg zu bauen. Dieses Bauland konnte die Ortsgemeinde im vergangenen Jahr kaufen. Das Baugesuch für dieses Haus hat sie kürzlich eingereicht. Durch die GVA wurde die versicherungstechnische Entschädigung für den Ersatzbau gutgeheissen.

Daniel Göldi, der als Liegenschaftsverwalter arbeitet und Architekt ist, kennt sich mit dem Baurecht sehr gut aus. Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass es für die Grundstückbesitzerin kaum möglich sein wird, auf dem Grundstück der abgebrannten Liegenschaft zu bauen. Das habe er auch so kommuniziert. Ein gemeinsames Bauprojekt kam für die Ortsgemeinde nicht in Frage. «Für uns gab es zwei Optionen: Entweder verkauft sie ihr Grundstück an uns oder wir verkaufen unseres an sie», so Daniel Göldi.

Weil der Bauherr das Gesuch schliesslich zurückzog, ist es nie zu einem Rekursentscheid gekommen. «Es wäre interessant gewesen zu erfahren, wie die Rechtsabteilung des Baudepartements in diesem Fall entschieden hätte», so Daniel Göldi. Aus seiner Sicht war das Grundstück aufgrund der gegebenen Geometrie und der Grundstücksgrösse (total 413 m2, wovon mehr als ein Drittel durch eine Erschliessungsstrasse und eine Garage bereits bebaut) mit dem geplanten Neubauprojekt der Besitzerin nicht bebaubar. Vermutlich sei es in dieser Form, mit der Grenze mitten durchs Doppelhaus, aufgrund von Erbteilungen so entstanden.