Bauarbeiten am 13,6 Millionen-Projekt in der ARA Buchs machen rasche Fortschritte

Ausbau und Sanierung der Faul-/Gasanlagen auf dem Areal der ARA in Buchs schreiten voran, war an der Delegiertenversammlung zu erfahren. Die zwei neuen Faultanks sollen Anfang 2020 in Betrieb gehen.