Ausserordentliche Session Wegen CS-Debakel: Blocher ist zurück in der Tagespolitik – und regt die SVP zu einer Banken-Volksinitiative an

Es darf in der Schweiz keine Unternehmen mehr geben, die nicht sterben dürfen, wenn sie tot sind - «weil sie sonst das ganze Land mitreissen», sagt Christoph Blocher. Notfalls will er dieses Prinzip per Volksinitiative durchsetzen.