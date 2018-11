Bargeld aus Firmengebäuden in Buchs und Sargans gestohlen In der Nacht auf Donnerstag sind zwei Firmen an der Langäulistrasse in Buchs sowie zwei Objekte an der Tiefrietstrasse und an der Rheinaustrasse in Sargans von Einbrechern heimgesucht worden.

In Buchs und Sargans waren Einbrecher unterwegs. (Bild: Fotolia)

(wo) Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei wurde bei den Einbrüchen Bargeld im Wert von einigen hundert Franken gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

In Buchs wurde gewaltsam in zwei Firmengebäude eingedrungen. Die Täterschaft brach einmal ein Fenster und einmal eine Tür auf. Dabei fand sie nur in einem Büro einige hundert Franken Bargeld. In Sargans wurde an der Tiefrietstrasse in einer Firma ein Tresor aufgebrochen. Darin befanden sich einige hundert Franken Bargeld. An der Rheinaustrasse wurde versucht eine Bürotür aufzubrechen, was aber misslang.

Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass es sich nicht um die gleiche Täterschaft handelt, welche in den beiden Gemeinden aktiv war.