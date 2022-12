Bad Ragaz Mit zweimal drei Sternen auf den Spuren der Alpenküche: Sven Wassmer hat ein Buch veröffentlicht Es läuft derzeit bei Sven Wassmer, Chefkoch im «Memories» im Grand Resort in Bad Ragaz. Nun hat er auch ein Buch herausgegeben.

Sven Wassmer mit seinem neuen Buch. Bild: Reto Vincenz

Wollte man Sven Wassmer böse, könnte man von einem cleveren Schachzug sprechen. Nur rund einen Monat, nachdem er seinen dritten «Michelin»-Stern verliehen bekommen hat, strahlt er in dieser Woche mit seinem ersten Kochbuch in die Kameras der zur Vernissage geladenen Presse. Marketing ist alles, al­- so? «Nein», lacht der gebürtige Fricktaler, der längst in Buchs, wo er wohnt, und in Bad Ragaz heimisch geworden ist. «Sicher, es ist eine Fügung des Schicksals, dass diese beiden Meilensteine so dicht aufeinander­folgen, trotzdem aber purer Zufall.»

Hält man sein Werk «Meine Alpenküche» in den Händen, glaubt man ihm sofort. Ein Schnellschuss ist das edel gebundene, fast 250 Seiten dicke Buch garantiert nicht. Rund 18 Monate habe er daran gearbeitet, sagt Wassmer. Geholfen haben ihm Fotograf Lukas Lienhard, Autor David Schnapp und Grafikerin Zelia Zadra.

Gerade die Bilder stechen ins Auge. Nicht, weil sie perfekt wären. Sie wirken auf wenig fassbare Art «unclean», dafür authentisch. Wassmer erklärt: «Wir haben die Bilder oldschool mit einer analogen Kamera gemacht und tatsächlich Filme entwickelt. Wir wussten nicht recht, was dabei herauskommt. Doch mit dem Ergebnis bin ich hochzufrieden. Nichts ist gekünstelt, das Pure steht im Fokus.»

Mehr als nur eine Rezepte-Sammlung

Der Inhalt des Buches? Rezepte, 88 davon. Darunter seine bekanntesten Gerichte wie der geräucherte Saibling mit gebranntem Rahm und Tannenöl oder die Knöpfli mit Trüffel. Doch das Buch ist mehr. «Wassmer stellt seine Küche vor, seine Philosophie, seine Kreativität. Es zeigt, was Heimat für ihn ist, und widmet sich den Besonderheiten des Alpenraumes vom Tannenzapfen bis zur Bergkartoffel, vom Fleisch des Wagyu-Rindes bis zu dem der alten Kuh.» So steht es in der Medieneinladung zur Vernissage für «Meine Alpenküche». Besser kann man es nicht formulieren.

Und Wassmer selber? Der schreibt auf Seite 12: «Dieses Buch ist so etwas wie der abschliessende Höhepunkt einer inspirierenden Phase des kreativen Wachstums, der Suche und der Entdeckungen. Es erzählt letztlich die Geschichte, wie ich als Koch in den Alpen die Heimat um mich herum neu entdeckt habe, aber auch die Heimat in mir selbst. Jedes Gericht in diesem Buch ist Ausdruck davon, dass Essen – wie nichts anderes sonst – uns das Gefühl geben kann, zu Hause zu sein.»

Rezepte sind auch eine Quelle der Inspiration

Wassmer betont, dass man für das Nachkochen seiner Gerichte kein Sternekoch sein muss. Die Rezepte seien auch als eine Quelle der Inspiration dienlich. Nicht alles müsse 1:1 umgesetzt werden, wenn man das nicht wolle. «Entscheidend ist aber», so der 35-Jährige, «dass man sich Zeit nimmt, wenn man daheim kocht. Dann kommt es auch gut.» Die geladenen Gäste bei der Buchpräsentation müssen nicht selber den Löffel schwingen. Jedenfalls fast nicht. Sie dürfen, wenn sie wollen, die Sauce mit gebranntem Rahm und Tannenöl selber und «mit Schwung» auf den geräucherten Saibling geben. Für diese Kreation ist Wassmer berühmt, sie ist «ein Ausdruck auf dem Teller davon, wie ich mich als Koch sehe», sagt er.

Der Rest ist für die Auserwählten purer Genuss. Wassmers Gerichte, die er zusammen mit seiner Crew kredenzt, sind sensationell. Ja, da gibt es auch Trüffel, aber der schmiegt sich über «hemdsärmelige» Knöpfli. Und zum Kartoffelpüree gibt es alte Kuh. Alles auf Sterneniveau ohne Frage, ebenso wie das Bergheueis mit Joghurtschaum und Cassis. Das schmeckt alles exquisit, aber nicht abgehoben, vielmehr «heimelig».

Abgehoben ist auch der Star des Tages nicht. Bodenständig erzählt er die Intention hinter seinem Buch und seiner Küche und erklärt seine Philosophie, die ihn als Koch definiert. Glaubhaft versichert er, dass sein Lieblingsessen die Lasagne seiner Mutter sei. Er lobt seine Küchenmannschaft mehrfach, und er spricht erst auf Nachfrage von seinen drei Sternen. Und dann nicht nur von jenen, die er vom «Guide Michelin» erhalten hat, sondern auch von jenen bei sich zu Hause. Seine Frau und seine beiden Kinder, wie er sagt.

Und so endet dann ein locker- sympathischer Mittag damit, dass Wassmer allen Anwesenden ohne weiteres Tamtam sein Buch mit einer persönlichen Widmung in die Hand drückt. Und das reicht auch vollkommen, denn das gedruckte Wort spricht für sich allein.