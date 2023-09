Bad Ragaz «Light Ragaz» führt Veranstaltung in der Taminaschlucht 2024 nicht weiter Am 21. Oktober findet die vorerst letzte Durchführung von «Light Ragaz» statt. Die Veranstaltung in der Taminaschlucht wird 2024 nicht weitergeführt. Die Veranstalter möchten sich auf andere Projekte konzentrieren.

Die Lichtshow in der Taminaschlucht lockte insgesamt rund 130’000 Besucherinnen und Besucher an. Bild: Keystone (10. Mai 2021)

Sechs Mal wurde «Light Ragaz» seit der Einführung ins Programm 2017 in der Taminaschlucht durchgeführt – nun ist Schluss damit. Derzeit und noch bis zum 21. Oktober findet die vorerst letzte Edition statt. Der Entscheid dazu wurde vom Verwaltungsrat einstimmig gefällt, heisst es im Communiqué. «Die Rahmenbedingungen haben sich entscheidend verändert, sodass eine Weiterführung der Veranstaltung aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht mehr tragbar ist für das junge Unternehmen», lässt sich Rosa Ilmer, Geschäftsleiterin bei der Light Ragaz AG, zitieren.

Die hohen wiederkehrenden Kosten für Produktion und Technik sowie die Kurzfristigkeit im Ticketverkauf und die damit verloren gegangene Planungssicherheit seien für einen kleinen Betrieb wie die Light Ragaz AG schwer tragbar.

Hinzu komme, dass sich diverse Rahmenbedingungen, was die Nutzung der Taminaschlucht als Eventlocation betrifft, entscheidend verändert haben. Das Unglück auf der Badtobelstrasse im August 2022 hatte zur Folge, dass diverse Abklärungen betreffend Haftungs- und Sicherheitsfragen laufen, die Zeit in Anspruch nehmen. Da erste Resultate voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 vorliegen, habe die Light Ragaz AG keine Planungssicherheit für eine Durchführung der Veranstaltung im nächsten Sommer.

Ob «Light Ragaz» die Taminaschlucht zu einem späteren Zeitpunkt wieder in bunten Farben leuchten lassen wird, bleibt vorerst offen.

«Fokus hat sich verändert»

Vielmehr möchte sich die Light Ragaz AG auf die Entwicklung eines ganzjährigen, saison- und wetterunabhängigen Angebots konzentrieren. Deshalb wurde im Herbst 2020 das Projekt Licht- und Wasserwelten ins Leben gerufen. Dieses habe in der Zwischenzeit eine Grösse erreicht, die den Einsatz von mehr personellen Ressourcen erfordert. «Der Fokus des Unternehmens hat sich verändert, was richtig und wichtig für den Fortbestand von Light Ragaz ist», so Rosa Ilmer. (pd/nat)