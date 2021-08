Azmoos Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Vergangenen Sonntag ereignete sich in Azmoos ein Einbruch durch eine unbekannte Täterschaft. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2'000 Franken.

PD

(pd) Am Sonntagnachmittag (08.08.2021), in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:40 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft am Gonzenweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Sie verschaffte sich über die Sitzplatztür gewaltsam Zutritt ins Haus und durchsuchte mehrere Räume. Mit zwei Portemonnaies und Bargeld im Wert von rund 4'500 Franken flüchtete sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 2'000 Franken.