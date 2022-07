Azmoos Arbeiter stürzt in einen Schacht und zieht sich unbestimmte Verletzungen zu Unfall auf einer Baustelle in Azmoos: Die AP3-Luftrettung fliegt den Verletzten ins Spital.

In diesen Wärmepumpenschacht ist der Arbeiter gestürzt. Bild: Kapo SG

Am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, ist an der Kirchgass in Azmoos beim Bau eines Mehrfamilienhauses ein 38-jähriger Arbeiter in einen über 2,5 Meter tiefen Wärmepumpenschacht gestützt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zog er sich unbestimmte Verletzungen zu und musste durch die AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden.

Arbeitskollegen helfen ihm aus dem Schacht

Der 38-jährige Arbeiter montierte an der Baustelle Abschlussgitter eines Lichtschachtes. Aus bislang unbekannten Gründen begab sich der Mann auf die instabile Konstruktion. Diese liess nach und der Arbeiter stürzte mitsamt den beiden Gittern in die Tiefe und verletzte sich unbestimmt.

Der Verunfallte konnte sich mithilfe seines Arbeitskollegen selbstständig aus dem Schacht begeben. Anschliessend wurde er von der Rettung erstbetreut und von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. (kapo/red)