Azmoos Adventskranz fängt Feuer – keine Verletzten Am Dienstagabend ist in einem Einfamilienhaus ein Adventskranz in Brand geraten. Bewohnende konnten diesen rasch wieder löschen.

Durch das Feuer entstand ein geringer Sachschaden. Bild: Kapo SG

Die Kantonale Notrufzentrale erhielt eine Meldung über einen Brand in einem Einfamilienhaus an der Poststrasse in Azmoos. Eine Bewohnerin zündete die Kerzen ihres Adventskranzes an, woraufhin dieser in einem unbeaufsichtigten Moment Feuer fing.

Ein weiterer Bewohner hat rasch gehandelt und löschte das Feuer mit einer Löschdecke und einem Feuerlöscher. So wurde ein grösserer Brand verhindert. Es entstand nur geringer Sachschaden. Nebst Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen war die zuständige Feuerwehr vor Ort. (kapo/nat)