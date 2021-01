Vaduz Autofahrer verurteilt wegen fahrlässiger Tötung Ein Autolenker übersah in Vaduz beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Dieser überlebte die Kollision nicht.

Das Motorrad blieb durch den Aufprall fast unbeschadet – der ausländische Fahrer verstarb leider noch am Unfallort an seinen inneren Verletzungen. PD

Noch heute hat er das Geräusch des Blinkers seines Fahrzeuges im Ohr, als er im September vergangenen Jahres mit dem Multivan abbiegen wollte. Und noch immer laufen die darauffolgenden Sekunden und Minuten vor seinem inneren Auge ab wie in einem Film: die Kollision mit dem ausländi­schen Motorradfahrer. Die herbeieilende Rettung. Die Gewissheit, dass der Motorradfahrer noch am Unfallort an inneren Verblutungen verstorben ist. So belastend ist der tragische Unfall für den in Liechtenstein wohnhaften Mann, dass er sich für die Gerichtsverhandlung entschuldigen lassen musste. Vertreten durch einen Verteidiger wurde sodann in Abwesenheit des Angeklagten verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, mit seinem Verhalten an jenem Tag im September vergangenen Jahres den Motorradfahrer fahrlässig getötet zu haben.

Der Unfallhergang ist klar: Der Angeklagte möchte auf der Fürst-Franz-Josef-Strasse in die sehr schmale Wingertgasse einbiegen. Zuvor habe er eine Gruppe von Motorradfahrern im Rückspiegel wahrgenommen, wie er im Vorfeld ausgesagt hat. Der Fahrzeuglenker biegt schliesslich ab und erfasst dabei einen Motorradfahrer, der ihn mit zirka 35 Kilometern pro Stunde in jenem Moment links überholen möchte. Dieser wird von seinem Motorrad geschleudert und prallt schliesslich auf einer Mauer auf. Trotz Helm und Schutzbekleidung sind die Verletzungen so stark, dass der Mann innerlich verblutet.

Kurve stark geschnitten ohne Kontrollblick

Zum einen stand bei der Gerichtsverhandlung der Vorwurf im Raum, der Angeklagte hätte zu spät geblinkt, sodass der Motorradfahrer das Abbiegemanöver gar nicht oder allenfalls viel zu spät erkennen konnte. Ausserdem habe der Fahrzeuglenker weder in den Seitenspiegel geschaut noch den seitlichen Kontrollblick gemacht. Erwiesen ist ausserdem, dass der Angeklagte die Kurve stark geschnitten hat. Zwei Sachverständige kommen beide zum Schluss, dass der Unfall nicht passiert wäre, wenn der Autofahrer die Kurve nicht derart geschnitten hätte, weil der Motorradfahrer dann das Auto noch vor dessen Abbiegen passiert hätte. Die Sachverständigen sind sich ebenso einig, dass der Angeklagte den Motorradfahrer im Seitenspiegel hätte ­sehen müssen. Beide halten sie fest, dass die Verhältnisse vor Ort tatsächlich sehr eng sind.

Der Richter fällte schliesslich einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung, nachdem er sich rund zwei Stunden lang die Ausführungen der beiden Sachverständigen angehört hatte. Er verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe, angelegt auf eine dreijährige Probezeit. Der Richter verhängte 240 Tagessätze und bemass den einzelnen mit 60 Franken, womit die gesamte Geldstrafe sich auf 14 400 Franken beläuft. Hinzu kommen die Gerichtskosten in der Höhe von 5000 Franken, die er bezahlen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.