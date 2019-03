Auto überschlägt sich nach Kollision in Sevelen Am Dienstag, kurz vor 13 Uhr, ist auf der Churerstrasse das Auto eines 21-jährigen Mannes ins Auto einer 49-jährigen Frau geprallt, worauf sich letzteres überschlagen hat. Die 49-jährige Autofahrerin wurde eher leicht verletzt.

Der Sachschaden nach der Kollision geh in die Zehntausende Franken. (Bild: Kapo)

(PD) Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Sevelen Richtung Buchs. Höhe Ranser Rheinweg übersah der 21-Jährige das Auto einer 49-jährigen Frau. Folglich kollidierten die beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto der 49-Jährigen und kam auf dem Dach zum Stillstand. Das geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei hervor.

Die verletzte 49-Jährige begab sich nach dem Unfall in Sevelen in Arztkontrolle. (Bild: Kapo)

Die 49-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall eher leicht verletzt und begab sich in ärztliche Kontrolle. Am Auto der 49-jährigen Frau entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren 10 000 Franken, der Sachschaden am Auto des 21-jährigen Mannes beläuft sich auf mehrere tausend Franken.