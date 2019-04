Auto kollidiert in Nesslau mit Lieferwagen - zwei leicht Verletzte Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15:20 Uhr, ist auf der Hauptstrasse in Nesslau ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto in den Lieferwagen eines 40-jährigen Mannes geprallt. Der 40-Jährige sowie sein 51-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen verletzten sich zwei Personen leicht. (Bild: Kapo)

(kapo) Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Stein Richtung Neu St. Johann. Gemäss seinen Angaben bediente er das Radio. Dadurch war er abgelenkt und sein Auto geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte es in einen korrekt entgegenkommenden Lieferwagen.

Durch die Kollision wurde der Lieferwagen gegen eine Leitplanke geschoben, wodurch er auf die Seite kippte und dabei eine Signalisationstafel beschädigte. Durch den Unfall wurden der 40-jährige Lieferwagenfahrer sowie sein 51-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 30 000 Franken. Der Sachschaden an der Leitplanke sowie an der Signalisationstafel beläuft sich auf über 2000 Franken.