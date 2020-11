Auto kollidiert in Gams mit Roller – Rollerfahrer muss ins Spital Am Donnerstagmorgen ist es auf der Haagerstrasse zu einem Unfall mit einem Auto und einem Roller gekommen. Ein 45-jähriger Rollerfahrer wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht.

Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Symbolbild: Kapo SG

(kapo/wo) Der 45-Jährige fuhr, kurz vor 10.45 Uhr, mit seinem Roller auf der Gasenzenstrasse und beabsichtigte links in die Haagerstrasse abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto von Buchs herkommend auf der Grabserstrasse. Bei der Verzweigung mit der Haagerstrasse beabsichtigte er geradeaus in Richtung Wildhaus zu fahren. In der Verzweigung kam es zur Kollision zwischen seinem Auto und dem Roller.

Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Spital. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Franken, wie die Polizei mitteilt.