Grabser Ausrutscher bleibt ohne Folgen Erstmals in dieser Saison hat das NLA-Squashteam aus Grabs ein Meisterschaftsspiel verloren. Das 0:4 in Bern ist aber nicht tragisch, der Leader hat die Playoffs auf sicher.

Pasquale Ruzicka war besonders im zweiten Satz nahe dran an einem Erfolgserlebnis. (Bild: Robert Kucera)

Wie stark und ausgeglichen die höchste Schweizer Liga ist, merkt man erst dann, wenn die besten Teams nicht in Topbesetzung antreten können. Ohne ausländische Verstärkung und dem abwesenden besten Schweizer Spieler Yannick Wilhelmi blieb Leader Grabs beim Auswärtsspiel in Bern chancenlos und verlor gleich mit 0:4.

Die Hauptstädter nutzten die Gunst der Stunde, den Werdenbergern die erste Saisonnieder- lage zuzufügen und wahrten die kleine Chance, doch noch die Playoffs zu erreichen. Diese hat Grabs bereits seit letzter Woche auf sicher – mehr noch: Da Vaduz auch verlor und Panthers Kriens nur einen Punkt holte, wird Grabs die Regular Season mindestens auf Platz zwei beenden. (kuc)

Bern – Grabs 4:0

Nach Sätzen: 12:0. – Nach Punkten: 135:64. Die Partien: Tarek Shehata vs. Luca Wilhelmi 3:0 (11:7, 11:4, 11:9). – Ilja Stuck vs. Pasquale Ruzicka 3:0 (11:4, 14:12, 11:7). – Jakob Känel vs. Axel Tappe 3:0 (11:4, 11:3, 11:4). – Kevin Brechbühl vs. Tomas Houska 3:0 (11:4, 11:3, 11:3).

Rangliste (nach 15 Runden): 1. Grabs 38. 2. Uster 33. 3. Vaduz 27 (7 Siege). 4. Panthers Kriens 27 (6 Siege). 5. Sihltal 25. 6. Pilatus Kriens 22. 7. Pythons Kriens 21 (5 Siege, 31:29 Matches). 8. Bern 21 (5 Siege, 27:33 Matches). 9. GC 6. 10. Vitis Schlieren 5.