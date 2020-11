Auslandaufenthalt ist für BZB-Lernende eine Herausforderung und Chance Bereits zum dritten Mal hat das Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Auslandkontakte organisiert. Sie verbrachten einige Zeit in Finnland, Deutschland oder Tschechien.

(pd) Das Projekt Auslandkontakte ermöglicht den Berufslernenden, einen Teil der Ausbildungszeit im Ausland zu absolvieren. Berufslernende des Berufs- und Weiterbildungszentrums Buchs (BZB) verbrachten zwei bis vier Wochen in Tampere (Finnland), Berlin (Deutschland) oder Prag (Tschechien).

Auslanderfahrung für Berufslernende

Die jungen Erwachsenen lernten ein fremdes Land, ein anderes Ausbildungssystem kennen und tauchten ein in den Berufsalltag in Deutschland, Finnland oder Tschechien. Das Projekt bietet die Chance, die Sprach- und Fachkompetenz zu erweitern und Erfahrungen für die eigene berufliche Zukunft zu sammeln.

«Der persönliche Blick über den Tellerrand hinaus ist das beste Rezept gegen Vorurteile.»

Das Peter Keller-Giger, Prorektor und Leiter Grundbildung. «Das Programm soll die Möglichkeit bieten, bereits während der Ausbildung Auslanderfahrungen zu machen», erklärt er.

Zuerst nur für Lehrpersonen, seit 2016 auch für Schüler

2013 hat das BZB erstmals einen Austausch durchgeführt, damals ausschliesslich für Lehrpersonen. Seit 2016 gehen nun auch Schüler in den Austausch – Polymechaniker nach Tampere, Kaufleute nach Berlin und Elektroinstallateure nach Prag. Im Gegenzug kommen ausländische Lernende in die Schweiz und dürfen in die Ausbildungsbetriebe der BZB-Lehrlinge reinschnuppern. Keller-Giger sagt:

«Ziel ist es, die berufliche Bildung im Ausland kennen zu lernen, praktische Arbeiten vor Ort auszuführen sowie kulturellen Austausch zu pflegen.»

Lernende empfahlen sich in Auswahlprozedere

Die Lernenden der Elektroberufe haben sich– begleitet von Martin Scherrer, Lehrer für Allgemeinbildung – nach Prag aufgemacht. Um so weit zu kommen, stellten sie sich einem Auswahlprozess. «So wurden die schulischen Leistungen berücksichtigt, es musste ein Motivationsschreiben verfasst sowie ein Eignungsgespräch geführt werden. Ausreichende Englischkenntnisse waren eine Voraussetzung», erklärt Scherrer. Zudem brauchte es Unterstützung der Ausbildungsbetriebe.

Diese Vorarbeiten hätten sich gelohnt: «Unsere Lernenden zeigten sich höchst motiviert. Ich beobachtete Aufgeschlossenheit, aber auch kritisches Hinterfragen der berufsspezifischen und soziokulturellen Aspekte», so Scherrer.

Lehrlinge müssen sich in neues Umfeld einfügen

Für die Lernenden im kaufmännischen Bereich führte der Austausch nach Berlin, begleitet von Christoph Steuble, Lehrkraft für Wirtschaft und Recht. Nirgends werde die Geschichte des 20. Jahrhunderts so fassbar wie in Berlin. Der Lehrer sagt:

«Die Lehrlinge müssen sich zu Beginn ihres Aufenthaltes in ein gänzlich neues Umfeld einfügen.»

Das bedürfe einer gewissen Adaptionsfähigkeit. Gelinge dies, würden im Laufe des Aufenthaltes immer mehr Chancen gesehen. Er sieht die Auslandkontakte als Herausforderung für die Lernenden:

«Sie können nebst persönlicher Reife auch wichtige Kompetenzen und Fertigkeiten für ihren Broterwerb erlangen.»

Lehrpersonen des BZB im Gespräch mit finnischen Kollegen. PD

Beeindruckt vom System in Finnland

Die Lernenden im Bereich Polymechaniker reisten nach Finnland, begleitet von Viktor Kolb, Fachschaftsleiter Maschinenbau. «Tampere ist die drittgrösste Stadt in Finnland», so Kolb. Weil die umliegende Region dünn besiedelt sei, konzentriere sich Industrie und Bildung auf Tampere.

Er hat die Lernenden als aufgeschlossen erlebt. «Sie erkunden die Stadt und integrieren sich bereitwillig in die Lernteams. Dank ihrem Interesse an Neuem profitieren sie sehr viel.»

Viktor Kolb zeigt sich beeindruckt vom offenen Berufsbildungssystem in Finnland, welches den Lernenden viel Freiheiten gebe.

«Das selbstständige, modulare Lernen steht im Vordergrund.»

Projekt wird untersützt von einer Stiftung

«Unterstützt wird das Austauschprojekt von der Stiftung Movetia», erklärt Peter Keller-Giger, Prorektor und Leiter Grundbildung des BZB. «Diese Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität im Bildungssystem beteiligt sich mit einem Beitrag an die Reise und den Aufenthalt.

Für die bereits über 60 Lernenden sowie die Lehrpersonen sind die Auslandkontakte eine Chance», sagt Peter Keller-Giger und betont: «Das Interesse des Auslandes an unserem Berufsbildungssystem wächst, der Erfahrungsaustausch ist von grosser Bedeutung. Die Schulung internationaler Handlungskompetenzen ist gefragter denn je, mit Unterstützung des BZB können sich interessierte und motivierte angehende Berufsleute darin ein erstes Mal üben. Im nächsten Jahr wird das Programm – hoffentlich – wiederholt.»